Evento da Abraframa discute futuro das farmácias no pós-pandemia

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) realiza nesta terça-feira, 13, o Abrafarma Future Trends, principal evento do varejo farmacêutico no Brasil. A proposta é discutir as principais tendências e inovações para redes de farmácia, saúde e beleza de todo o país.

O que é o Abrafarma Future Trends

O evento propõe a discussão sobre o cenário atual para o mercado farmacêutico no Brasil. O objetivo é reunir lideranças, distribuidores e representantes das principais redes de farmácia do Brasil para debater inovações e perspectivas para o futuro do setor.

Esta será a 9ª edição do congresso, que acontece desde 2014. O evento volta a ser realizado de forma presencial após um hiato de três anos, desde o início da pandemia de covid-19 — as últimas edições aconteceram de forma online. A edição de 2022, que espera reunir cerca de 5.000 pessoas, acontece entre os dias 13 e 14 de setembro, no Transamerica Expo center, em São Paulo.

Programação do evento

Um destaque para a edição recente está na discussão dos rumos do setor farmacêutico após a pandemia. Com o arrefecimento da covid-19, as redes — que expandiram suas receitas com a venda de medicamentos e testes rápidos e inclusive, receberam autorização do Ministério da Saúde para vacinação contra o vírus — agora devem encontrar novos caminhos para manter o crescimento, mesmo após a redução no número de casos.

Na esteira dessas inovações, a Abrafarma pretende lançar luz a temas como saúde digital, uso de dados e experiência do consumidor, sendo esse último tópico parte de um painel liderado por executivos do Magazine Luiza e Google Cloud.

Entre as redes associadas e que já garantiram presença no evento estão:

Raia Drogasil

Pague Menos

Panvel

Drogaria Araujo

Rede Drogal

Também participam do congresso representantes de instituições como Ministério da Saúde e Anvisa e consultorias especializadas em varejo.

Principais painéis

Tendências com foco em saúde

Quando: 13/09, das 9 às 12h

O presente do futuro: como varejo está sendo impactado pela evolução do comportamento de consumo?

Quando: 13/09, das 12h30 às 12h50

Vacina na farmácia: Como aumentar a cobertura vacinal no Brasil

Quando: 13/09, das 14h30 às 18h

ESG: Desafios da agenda para as farmácias brasileiras

Quando: 14/09, das 12h30 às 14h

Eleições 2022 e o Futuro do Brasil

Quando: 14/09, das 17h30 às 18h30