Uma dor de (quase) todo mundo fez esta empresa de SP faturar R$ 200 milhões

A transformação digital não é mais uma opção, mas uma exigência para as empresas. A automação de atividades repetitivas e a integração de inteligência artificial passaram a ser essenciais para melhorar o desempenho e cortar custos.

O crescimento do mercado de tecnologia no Brasil é claro: estima-se que o setor de nuvem movimentará mais de US$ 5 bilhões em 2024, enquanto a inteligência artificial deve superar os US$ 2 bilhões. Globalmente, os investimentos em IA devem ultrapassar os US$ 500 bilhões, com uma taxa de crescimento de 30% ao ano.

Neste cenário, a SIS Innov & Tech, empresa fundada em 2003, se consolidou como uma das principais no Brasil ao adaptar-se às novas demandas de mercado.

Desde 2017, com a chegada de Thiago Garcia Trabuco Cappi e outros sócios, a empresa tem se especializado em ajudar empresas a acelerar sua transformação com o uso de tecnologias como automação e análise de dados.

Da TI tradicional à transformação digital

A SIS Innov começou como uma empresa de consultoria de TI, oferecendo suporte e infraestrutura para empresas que precisavam melhorar sua gestão tecnológica. O foco inicial era simples: integrar sistemas e otimizar o desempenho dos clientes.

Porém, conforme o mercado evoluía, ficou claro que as empresas precisavam ir além da infraestrutura. Elas precisavam de ferramentas para ganhar mais agilidade e extrair valor dos dados que já estavam gerando.

Foi a partir de 2017, com a entrada de Thiago Garcia Trabuco Cappi, que a empresa começou a mudar de rumo. A SIS Innov se reposicionou para atender a demanda crescente por tecnologias capazes de automatizar tarefas e fornecer insights a partir de grandes volumes de dados.

O portfólio da SIS Innov: o que a empresa faz

A SIS Innov agora oferece uma variedade de ferramentas para empresas que buscam aumentar sua agilidade e melhorar a tomada de decisões. Entre as principais soluções estão:

Automação de atividades repetitivas : A empresa usa RPA (Robotic Process Automation) para substituir tarefas repetitivas, como o preenchimento de formulários e a organização de dados. Isso ajuda a reduzir custos e minimizar erros. Clientes como Bradesco e Natura utilizam essa tecnologia para melhorar a produtividade.

Análise de dados e previsões : Com o uso de inteligência artificial, a SIS Innov ajuda empresas a antecipar tendências e comportamentos de clientes. Esses sistemas são usados para otimizar áreas como vendas, marketing e atendimento. Vivo, por exemplo, usa a tecnologia para ajustar campanhas publicitárias de acordo com o comportamento do consumidor.

Atendimento automatizado : A empresa também desenvolve chatbots e assistentes virtuais, que são usados para agilizar o atendimento ao cliente e melhorar a experiência do usuário. No Bradesco, esses assistentes têm ajudado a resolver questões simples, liberando os atendentes humanos para situações mais complexas.

Essas tecnologias ajudam empresas a reduzir custos, aumentar a produtividade e melhorar o atendimento. A SIS Innov tem se expandido para outros setores, como saúde, varejo e telecomunicações, sempre adaptando suas ferramentas às necessidades específicas de cada cliente.

Crescimento acelerado

O crescimento da SIS Innov reflete sua adaptação às novas demandas. Em 2020, a empresa faturou mais de R$ 100 milhões, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. Em 2023, o faturamento superou R$ 200 milhões, colocando a empresa como um nome importante no setor de automação e análise de dados no Brasil.

Esse desempenho foi reconhecido pela EXAME, que incluiu a SIS Innov no ranking Negócios em Expansão 2024, que destaca as empresas que mais crescem no Brasil. “Nosso foco sempre foi entender as necessidades dos clientes e entregar algo que ajude no dia a dia deles”, afirma Cappi.

Na edição 2024 do Negócios em Expansão, a SIS Innov & Tech ocupa a 37ª posição na categoria de empresas com faturamento entre R$ 150 milhões e R$ 300 milhões.

A empresa registrou uma receita de R$ 218,9 milhões em 2023, um crescimento de 8% em relação aos R$ 203,2 milhões do ano anterior.

A SIS Innov também está investindo em novos lançamentos, como a SmartBula, uma plataforma SaaS desenvolvida para ajudar as farmacêuticas a atenderem às novas exigências da RDC 885/2024, da Anvisa.

A plataforma permite atualizações em tempo real sem a necessidade de impressão ou novas embalagens. O sistema oferece bulas em Libras, áudio e PDF, tornando as informações acessíveis para um público mais amplo.

Planos para o futuro

Além disso, a SIS Innov firmou uma joint venture com a CoachIT, uma consultoria especializada em ERP. A parceria foi criada para ampliar a atuação da empresa e expandir sua presença no mercado internacional.

A migração de grandes empresas para a versão mais nova do software SAP, o S/4HANA, tem sido um desafio, e a SIS Innov tem ajudado a tornar essa transição mais simples para muitas organizações. A expectativa é que a joint venture leve a um aumento de 40% na receita das empresas nos próximos anos.

A SIS Innov projeta faturar R$ 350 milhões até 2025, com a expectativa de aumentar ainda mais sua atuação internacionalmente. Para isso, planeja lançar novas ferramentas voltadas para setores como logística e educação, onde ainda há muito a ser feito em termos de digitalização.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.