Esta CEO de 45 anos é fã de hipnoterapia, Legos e transformou ingressos em bilhões

Aos 45 anos, Julia Hartz, CEO e cofundadora da Eventbrite, uma das maiores plataformas de venda de ingressos do mundo, é um nome que está por trás de mais de dois bilhões de ingressos vendidos globalmente.

A empresa, que ela fundou em 2006, tem presença em quase 180 países e processou mais de 83 milhões de ingressos pagos em 2024. Mas o que torna a trajetória de Hartz realmente fascinante não é apenas o sucesso de sua empresa, mas como ela combina uma agenda corporativa apertada com uma rotina pessoal peculiar. As informações são do Business Insider.

Uma exibição de criatividade

Antes de se tornar empresária, Hartz fez sua carreira no entretenimento. Trabalhou como estagiária no set de Friends e, posteriormente, ajudou a desenvolver programas de sucesso no MTV e FX, como Jackass e Nip/Tuck.

Com o lançamento da Eventbrite, a ideia de Hartz era transformar a venda de ingressos de eventos ao vivo, como shows e comédias, em algo mais acessível e democrático. Hoje, o sistema da Eventbrite oferece ingressos para mais de 4,7 milhões de eventos e está disponível no Brasil.

Equilíbrio e estilo de vida

Hartz também encontrou um modo de levar uma vida pessoal equilibrada, algo raro para CEOs do seu porte. Ela é mãe de quatro filhas, e sua rotina inclui momentos peculiares, como sessões regulares de hipnoterapia e a construção de um imenso castelo Lego inspirado em O Senhor dos Anéis, que está criando para o marido.

Quando não está à frente da Eventbrite ou em casa, a executiva se dedica à prática de surfe em Fiji, ou se encontra para momentos de lazer com a família e amigos. "O tempo é o maior luxo. Viajar com os amigos e a família tem sido o melhor investimento da minha vida", diz Hartz.

O segredo do sucesso

Apesar da agenda ocupada, Hartz afirma que nunca se afastou do trabalho, e a inovação está sempre em primeiro lugar. Ao longo dos anos, a Eventbrite se destacou por sua habilidade em oferecer eventos diferentes, como festas temáticas que misturam gêneros – como a festa com queijo e música eletrônica criada em parceria com Antoni Porowski, do programa da Netflix Queer Eye.

Mas, para Hartz, o segredo do seu sucesso vai além de apenas manter a empresa no topo. Ela acredita na importância de estar presente para sua equipe, seus parceiros e, principalmente, para sua família. "Nunca foi uma opção para mim não estar ali quando eles precisavam", comenta.

Se você perguntar a ela qual conselho daria à sua versão mais jovem, ela responde sem hesitar: "Continue trabalhando duro. A única coisa da qual você pode ter certeza é o trabalho que coloca no que você acredita."