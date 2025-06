Agenda cultural em São Paulo: feiras, peças e exposições para o fim de semana

No fim de semana, São Paulo recebe uma série de eventos culturais. Pela quarta vez acontece A Feira do Livro, no Pacaembu. No Instituto Tomie Ohtake, a exposição Manuel Messias – Sem limites celebra a obra do artista sergipano com 70 xilogravuras, e a CAIXA Cultural São Paulo promove o projeto Cosmogonias, com atividades que celebram os saberes indígenas. Confira a programação.

Feira do Livro

De 14 a 22 de junho acontece a quarta edição d’A Feira do Livro, festival literário gratuito no bairro paulistano do Pacaembu. Durante os nove dias acontecerão debates, oficinas, contações de história e outras atividades totalmente gratuitas em torno do livro e da leitura. Os 150 editores e livreiros participantes vão trazer sua produção para a praça pública e promover diálogos entre os autores das mais diversas tendências, origens e sensibilidades.

Serviço: dias 14, 15, 19 a 21 das 10h às 21h. Dias 16 a 18, das 12h às 21h. Dia 22 das 10h às 19h. Local: Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo

Instituto Tomie Ohtake

A mostra Manuel Messias – Sem limites, primeira individual institucional do artista, reúne cerca de 70 xilogravuras e traça um panorama sensível e contundente de um artista que manteve uma produção contínua e coesa, apesar de ter enfrentado grandes dificuldades por ser um homem negro, nordestino e que viveu nos limites da pobreza e da loucura. “Sem limites”, como ele próprio se definia, Manuel Messias é hoje reconhecido como um importante membro de sua geração e um dos mais destacados nomes da gravura brasileira do século XX.

Em cartaz até 3 de agosto, a mostra perpassa três décadas de produção artística, revelando a potência poética e crítica de Manuel Messias dos Santos (1945-2001), sergipano radicado no Rio de Janeiro desde a infância. Segundo os curadores, foi através de sua mãe, que trabalhou como empregada doméstica na casa de nomes influentes da cena artística carioca, que Messias pôde frequentar aulas de arte no início dos anos 1960, particularmente o curso livre de Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Serviço: Instituto Tomie Ohtake – Av. Faria Lima 201 (Entrada pela Rua Coropé, 88) – Pinheiros SP. Manuel Messias – Sem limites. Até 3 de agosto de 2025. De terça a domingo, das 11h às 19h – entrada franca.

CAIXA Cultural São Paulo

A CAIXA Cultural São Paulo apresenta Cosmogonias, projeto idealizado pelo indígena, escritor e ambientalista Kaká Werá. Por meio de diálogos, expressões artísticas e reflexões, a iniciativa propõe um espaço de troca e celebração dos saberes indígenas.

As cosmogonias indígenas são narrativas que atravessam o tempo, moldando identidades, fortalecendo laços comunitários e revelando uma visão de mundo intrinsecamente conectada à terra, aos ancestrais e aos ciclos da natureza. Neste contexto, o projeto propõe um mergulho nas cosmovisões dos povos originários, trazendo à luz saberes ancestrais que ecoam na contemporaneidade.

Serviço: [Vivências] Cosmogonias. CAIXA Cultural São Paulo - Praça da Sé, 111 – Centro – SP. (próximo à estação Sé do Metrô). Até 22 de junho de 2025. Horários: Exposição Encantados: de terça a domingo das 8h às 19h. Vivências aos sábados às 11h. Vivências aos domingos às 15h. Oficinas às quartas-feiras às 14h30 (duração de 1h30-2h)

Teatro

Ânima

Ânima é uma história sobre mulheres que mudaram o curso da história da humanidade contada através uma tecelã. Ela entrelaça os fios da vida em busca de sua ancestralidade feminina dando voz a mulheres idealistas e pensadoras, como: Joana d’Arc, Hipátia de Alexandria, Marguerite Porete, Helena Blavatsky, Harrite Tubman e Simone Weil. Cada fio conta uma história, que escrito nas estrelas, ecoa através dos séculos.

Serviço: Teatro B32. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi, São Paulo. Sábado, 14, às 20h. Domingo, 15, às 18h. Ingressos a partir de R$ 50.

Agora é que são elas!

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco se transformam em vinte personagens, entre femininos e masculinos, como protagonistas de nove esquetes escritos por Fábio Porchat. ‘Agora é Que São Elas!’ se destaca pelo humor autêntico, com espaço para improvisação, aproximando o público de cada cena. E, como uma das linguagens mais dinâmicas do teatro, cada esquete pode ser interpretado de maneira diferente a cada apresentação, oferecendo à plateia a sensação de estar assistindo a um espetáculo exclusivo a cada vez.

Serviço: Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3970, loja 409 — Pinheiros — São Paulo. Sábados às 18h e 20h. Domingos às 18h. Ingressos a partir de R$ 50.