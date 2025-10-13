Esse avô estava procurando um presente para a neta e acabou criando um negócio de US$ 500 mil

Joshua White foi designer durante toda a sua carreira, mas, em 2019, ele estava passeando com sua filha e percebeu um problema que iria mudar sua vida para sempre.

Ao ir com sua pequena em uma loja de materiais de construção, White percebeu que não existia nenhuma ferramenta verdadeiramente segura para crianças, apenas brinquedos "bobos" sem funcionalidades reais.

Ali ele percebeu um nicho inexplorado: desenvolver produtos que fossem ao mesmo tempo educativos, práticos e seguros para crianças interessadas em trabalhos manuais.

Com mais de 25 anos de experiência trabalhando com grandes marcas e celebridades do mercado, ele aplicou seus conhecimentos em branding e design para criar um produto inovador: um pássaro multifuncional que servia como fita métrica, nível e transferidor.

O conceito foi validado rapidamente: uma campanha no Kickstarter bateu a meta de US$ 10 mil e mostrou que havia demanda para a ideia. E assim surgiu a Handy Famm.

Renda imediata

A pandemia foi um momento estratégico para a empresa. Com o tempo necessário para aprimorar o design e estruturar a produção, a Handy Famm foi oficialmente lançada na Amazon em outubro de 2022. Em seu primeiro ano, faturou US$ 185 mil.

Em 2023, o crescimento acelerado mostrou que era preciso investir na expansão. O fundador decidiu buscar capital de investidores para lançar novos produtos e ampliar a operação.

O investimento foi certeiro: em 2024, a empresa fechou o ano com quase US$ 500 mil em vendas. A estratégia incluiu a ampliação da linha de produtos, a criação de personagens interativos e a otimização da cadeia de produção na China.

Negócio em expansão e impacto familiar

Mais do que um negócio lucrativo, a Handy Famm surgiu de uma necessidade familiar e continua impactando a vida de crianças e pais mundo afora. White, que é pai de seis filhos e avô de duas crianças, vê na empresa uma forma de incentivar o aprendizado e o contato com o mundo real em uma era dominada pelas telas.

Com planos de expandir mais ainda a linha de produtos e aumentar sua presença no varejo, a Handy Famm segue um caminho promissor para 2025. O que começou como uma solução para um problema pessoal se tornou um negócio de meio milhão de dólares—e em crescimento.

O case de White demonstra que prestar atenção nos movimentos e lacunas do mercado é algo essencial para criar negócios de sucesso.

