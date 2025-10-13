De faxineira a dona de um negócio de US$ 500 mil: a estratégia por trás do sucesso dessa fundadora

Em 2017, Amber Starling se viu presa em um mercado de trabalho que parecia não ter espaço para ela.

Recém-chegada à cidade de Manhattan, no estado americano do Kansas, ela acumulava cinco anos de experiência em cargos de liderança, inclusive como bombeira voluntária, além de sete anos em funções administrativas.

Ainda assim, ouviu repetidamente que tinha "experiência demais" ou "formação de menos" para conseguir uma vaga.

Com um aspirador de pó da própria casa e US$ 100 economizados do orçamento de supermercado, comprou suprimentos em uma loja de descontos e lançou a Good Witch Cleaning, um serviço de limpeza residencial com nome inspirado no clássico "O Mágico de Oz" e hoje fatura US$ 500 mil por ano.

Marketing digital e cultura de formação

No início, Ambers operava sem seguro e com ofertas agressivas: anunciava no Facebook uma limpeza completa por US$ 99.

Mesmo sem garantias formais, conquistou seus primeiros clientes com base em confiança e qualidade.

"Se você estiver disposto a correr o risco comigo, vou te oferecer um ótimo serviço por um bom preço", dizia.

Em menos de um ano, contratou sua primeira funcionária. Hoje, nenhum membro da equipe é subcontratado.

Todos têm acesso a equipamentos, treinamentos técnicos e certificações como a IICRC, voltada para normas de química, segurança e manuseio de superfícies.

A cultura de formação é parte do DNA da empresa: "E se elas ficarem sem esse conhecimento?" é a pergunta que Amber prefere fazer, invertendo a lógica comum de mercado.

Crescimento financeiro estruturado

Do ponto de vista financeiro, a empresa de Amber cresceu de forma estruturada. Em 2017, faturou US$ 11 mil. Um ano depois, alcançou US$ 57 mil. Em 2019, US$ 119 mil. E mesmo com a pandemia em 2020, subiu para US$ 216 mil.

No ano seguinte, o número quase dobrou, atingindo US$ 467 mil. Desde então, a empresa manteve um faturamento anual estável próximo dos US$500 mil.

Esse crescimento, no entanto, não foi impulsivo. Amber chegou a planejar uma expansão para a cidade de Wichita com apoio de um fundo de incentivo, mas optou por redirecionar os recursos para certificações em desinfecção.

Essa decisão veio após aprender no programa SBA Emerging Leaders que o crescimento acelerado é uma das principais causas de falências entre empresas de médio porte.

Estratégias de fidelização

Na estratégia de finanças corporativas adotada, a eficiência no uso de capital e o controle de custos foram cruciais para consolidar a Good Witch Cleaning.

Mesmo durante a pandemia, quando perdeu 60% dos clientes, a empresa conseguiu se reestruturar, focando em serviços mais personalizados para famílias das classes trabalhadora e média, mantendo a fidelidade da base.

