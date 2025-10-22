Essa startup arrecadou US$ 6,6 mi com IA que promete transformar o marketing

Redação Exame
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15h11.
A startup sueca Epiminds, fundada por dois ex-executivos da tecnologia, Elias Malm (ex-Google) e Mo Elkhidir (ex-Spotify), acaba de levantar US$ 6,6 milhões em rodada inicial liderada pela Lightspeed Venture Partners.
A proposta é substituir tarefas repetitivas e manuais do marketing por agentes autônomos de inteligência artificial que executam, decidem e aprendem.
A startup estreou discretamente em outubro de 2025, mas a apresentação para investidores de apenas sete páginas já apontava ambição. Segundo os fundadores, US$ 600 bilhões são desperdiçados todos os anos com trabalhos operacionais de baixo valor no setor de marketing, um problema que a empresa quer resolver com a criação de um "sistema operacional" completo baseado em IA. As informações foram retiradas do Business Insider.
A principal ferramenta da Epiminds é a Lucy, um bot de IA capaz de gerenciar mais de 20 agentes autônomos com funções distintas, como: análise de dados, planejamento estratégico, execução de campanhas e otimização de performance em plataformas como Google Ads e Meta Ads.
Com ela, os profissionais de marketing interagem por e-mail e recebem respostas automatizadas, relatórios, sugestões e até campanhas prontas para publicação.
Ao contrário da ideia de que a IA substituiria profissionais, os fundadores reforçam que Lucy funciona como uma "colega sênior": capaz de escalar produtividade, reduzir retrabalho e liberar tempo para decisões estratégicas e criatividade.
O foco é aumentar a capacidade operacional das agências e marcas, não eliminá-las.
Apresentação enxuta e discurso centrado em ROI conquistam os fundos
A apresentação da empresa compartilhada segue uma lógica direta de mostrar tração, destacar a ineficiência do mercado e apresentar um produto de aplicação imediata.
O mercado-alvo estimado pela Epiminds é de US$ 1 trilhão, com US$ 600 bilhões potencialmente economizáveis.
Entre os diferenciais apresentados estão a possibilidade de customização dos agentes de IA, integração nativa com sistemas de dados das agências e aprendizado contínuo baseado no desempenho de campanhas anteriores.
A startup usa modelos como o Gemini (Google) e ferramentas da OpenAI, além de uma estrutura proprietária para análise em larga escala.
Para líderes de finanças corporativas, a proposta da Epiminds é um sinal claro de como automação com IA pode ser aplicada em áreas que historicamente escaparam do radar da eficiência financeira, como o marketing.
Além de reduzir custos e acelerar entregas, tecnologias como Lucy também contribuem para a previsibilidade de resultados e controle de KPIs em tempo real.
