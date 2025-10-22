Essa startup arrecadou US$ 6,6 mi com IA que promete transformar o marketing

A startup sueca Epiminds, fundada por dois ex-executivos da tecnologia, Elias Malm (ex-Google) e Mo Elkhidir (ex-Spotify), acaba de levantar US$ 6,6 milhões em rodada inicial liderada pela Lightspeed Venture Partners.

A proposta é substituir tarefas repetitivas e manuais do marketing por agentes autônomos de inteligência artificial que executam, decidem e aprendem.

A startup estreou discretamente em outubro de 2025, mas a apresentação para investidores de apenas sete páginas já apontava ambição. Segundo os fundadores, US$ 600 bilhões são desperdiçados todos os anos com trabalhos operacionais de baixo valor no setor de marketing, um problema que a empresa quer resolver com a criação de um "sistema operacional" completo baseado em IA. As informações foram retiradas do Business Insider.

Eficiência operacional no centro da proposta

A principal ferramenta da Epiminds é a Lucy, um bot de IA capaz de gerenciar mais de 20 agentes autônomos com funções distintas, como: análise de dados, planejamento estratégico, execução de campanhas e otimização de performance em plataformas como Google Ads e Meta Ads.

Com ela, os profissionais de marketing interagem por e-mail e recebem respostas automatizadas, relatórios, sugestões e até campanhas prontas para publicação.

Ao contrário da ideia de que a IA substituiria profissionais, os fundadores reforçam que Lucy funciona como uma "colega sênior": capaz de escalar produtividade, reduzir retrabalho e liberar tempo para decisões estratégicas e criatividade.

O foco é aumentar a capacidade operacional das agências e marcas, não eliminá-las.

Apresentação enxuta e discurso centrado em ROI conquistam os fundos

A apresentação da empresa compartilhada segue uma lógica direta de mostrar tração, destacar a ineficiência do mercado e apresentar um produto de aplicação imediata.

O mercado-alvo estimado pela Epiminds é de US$ 1 trilhão, com US$ 600 bilhões potencialmente economizáveis.

Entre os diferenciais apresentados estão a possibilidade de customização dos agentes de IA, integração nativa com sistemas de dados das agências e aprendizado contínuo baseado no desempenho de campanhas anteriores.

A startup usa modelos como o Gemini (Google) e ferramentas da OpenAI, além de uma estrutura proprietária para análise em larga escala.

Oportunidade para departamentos financeiros atentos à inovação

Para líderes de finanças corporativas, a proposta da Epiminds é um sinal claro de como automação com IA pode ser aplicada em áreas que historicamente escaparam do radar da eficiência financeira, como o marketing.

Além de reduzir custos e acelerar entregas, tecnologias como Lucy também contribuem para a previsibilidade de resultados e controle de KPIs em tempo real.

Aprenda a pensar como um CFO

Dominar as finanças corporativas não é apenas sobre números, é também sobre compreender o motor financeiro por trás de cada decisão de negócio.

O Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME | Saint Paul foi criado para isso: traduzir a linguagem financeira para profissionais de todas as áreas, em quatro aulas online, com certificado e professores referência no mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37 e aprenda a pensar como um investidor e agir como um executivo.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS