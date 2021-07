Entrega trimestral da Tesla atinge a marca de 200 mil veículos pela 1ª vez

A Tesla reportou nesta sexta-feira um recorde de entregas de veículos no segundo trimestre, que superou as estimativas de Wall Street, aliviando algumas preocupações depois que o presidente-executivo da montadora, Elon Musk, alertou sobre a escassez de chips e matérias-primas.

As entregas dos Modelos S e X caíram para 1.890 durante o período de abril a junho, de 2.020 no trimestre anterior, disse Tesla. Isso foi compensado pelas fortes vendas do Modelo Y na China.

A empresa lançou o Model S Plaid, uma versão de alto desempenho de seu Model S, em junho, a partir de 129.990 dólares, com o objetivo de reacender o interesse no sedã de quase uma década.

A produção total no segundo trimestre aumentou cerca de 14% frente ao primeiro trimestre, para 206.421 veículos.

Analistas esperavam que a fabricante de carros elétricos entregasse 200.258 veículos no segundo trimestre, de acordo com dados da Refinitiv.

