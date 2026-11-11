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Entre cervejas com e sem álcool, Amstel anuncia nova diretora e amplia aposta no Brasil

Erica Migales chega do mercado de bens de consumo para liderar o marketing de um portfólio cuja versão zero deve ampliar a distribuição em 2027

Erica Migales, diretora de marketing da Amstel no Brasil: executiva assume a estratégia da marca e das versões 0.0 e Ultra (Amstel/Divulgação)

Erica Migales, diretora de marketing da Amstel no Brasil: executiva assume a estratégia da marca e das versões 0.0 e Ultra (Amstel/Divulgação)

Guilherme Gonçalves
Guilherme Gonçalves

Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h00.

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RESUMO ＋

A marca de cerveja Amstel anunciou Erica Migales como nova diretora de marketing no Brasil, responsável pelas estratégias de Amstel, Amstel 0.0 e Amstel Ultra. A executiva assume o cargo após o lançamento da versão sem álcool e sem glúten, enquanto a marca amplia o portfólio para atender à procura por moderação e menos calorias.

A Amstel anunciou uma nova diretora de marketing no Brasil em meio à expansão de suas apostas para além da cerveja tradicional. Erica Migales assume as estratégias de Amstel, Amstel 0.0 e Amstel Ultra, com a responsabilidade de conduzir a evolução do portfólio no país.

A chegada ocorre pouco mais de um mês depois do lançamento da Amstel 0.0, versão sem álcool e sem glúten que pretende disputar consumidores com preço próximo ao da lager tradicional. A marca, que ocupa a quinta posição entre as cervejas mais consumidas do Brasil, segundo a companhia, busca ampliar sua presença em diferentes ocasiões de consumo.

O que fica nas mãos da nova diretora

Migales tem mais de 20 anos de experiência e passagens por empresas como Whirlpool, Danone, BRF e Mondelēz. Trabalhou com marcas como Brastemp, Consul, YoPRO, Silk, Sadia e Trident, em funções ligadas a posicionamento, comunicação e estratégia de negócios.

Na Amstel, sua atuação abrangerá tanto o principal rótulo quanto as versões que atendem à procura por moderação no consumo de álcool e redução de calorias. A Ultra, por exemplo, não contém glúten e tem 30% menos calorias.

“Chego com o entusiasmo de contribuir para o próximo capítulo dessa história, aprofundando nossa conexão com os consumidores, fortalecendo o posicionamento da marca e explorando novas oportunidades de crescimento para o negócio”, afirma Migales.

Onde a Amstel busca espaço para crescer

A dimensão da oportunidade apareceu no lançamento da Amstel 0.0, em outubro. Na ocasião, dados da NielsenIQ apontavam crescimento de 17,9% no volume de cervejas sem álcool no acumulado de 2026, ante igual período de 2025, e presença da categoria em 14,4% dos lares brasileiros.

A versão zero começou a ser distribuída no Sul, no Sudeste e em Goiás, Bahia e Sergipe, com expansão para a maior parte do país prevista para 2027. A estratégia também prevê levar o produto a eventos patrocinados pela Amstel, inclusive locais com restrições à venda de bebidas alcoólicas.

A Ultra já havia indicado demanda por esse portfólio. Em entrevista à EXAME em outubro, Cecília Bottai Mondino, vice-presidente de marketing do Grupo Heineken no Brasil, afirmou que a procura exigiu mudanças na produção. “A Ultra é uma grata surpresa de crescimento. A gente teve que mudar todo o nosso mapa fabril para atender à demanda”, disse.

'Perguntas frequentes'

Quem é a nova diretora de marketing da Amstel no Brasil? ＋

Erica Migales é a nova diretora de marketing da Amstel no Brasil. A executiva será responsável pelas estratégias de Amstel, Amstel 0.0 e Amstel Ultra e pela evolução do portfólio da marca no país.

Qual é a experiência profissional de Erica Migales? ＋

Erica Migales tem mais de 20 anos de experiência e passagens por Whirlpool, Danone, BRF e Mondelēz. A executiva trabalhou com marcas como Brastemp, Consul, YoPRO, Silk, Sadia e Trident em áreas de posicionamento, comunicação e estratégia de negócios.

Qual é a diferença entre Amstel 0.0 e Amstel Ultra? ＋

A Amstel 0.0 é uma cerveja sem álcool e sem glúten, lançada com preço próximo ao da lager tradicional. A Amstel Ultra também não contém glúten e tem 30% menos calorias.

Quanto cresceu o mercado de cervejas sem álcool no Brasil? ＋

Segundo dados da NielsenIQ apresentados no lançamento da Amstel 0.0, em outubro, o volume de cervejas sem álcool cresceu 17,9% no acumulado de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. A categoria estava presente em 14,4% dos lares brasileiros.

Onde a Amstel 0.0 já é vendida? ＋

A Amstel 0.0 começou a ser distribuída nas regiões Sul e Sudeste e nos estados de Goiás, Bahia e Sergipe. A expansão para a maior parte do Brasil está prevista para 2027.

Por que a Amstel ampliou suas apostas em cervejas alternativas? ＋

A Amstel busca atender a diferentes ocasiões de consumo e à procura por moderação no consumo de álcool e redução de calorias. Segundo Cecília Bottai Mondino, vice-presidente de marketing do Grupo Heineken no Brasil, o crescimento da Amstel Ultra exigiu mudanças no mapa de produção para atender à demanda.

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