Empresas criam rede colaborativa para impulsionar negócios no setor de comunicação

Nos dias atuais, a reputação de uma empresa se tornou um dos ativos mais valiosos para sua sobrevivência e crescimento. Em um ambiente cada vez mais conectado, as organizações enfrentam desafios constantes em gerenciar sua imagem e influência, especialmente em tempos de crise.

Neste contexto, a colaboração entre empresas do setor de comunicação e consultorias especializadas se torna fundamental para gerar soluções mais eficazes e ampliar a confiança no mercado.

Foi com esse objetivo que 40 empresas lançaram no último dia 20 de maio a Rede de Reputação & Influência, uma iniciativa que visa transformar o setor de comunicação por meio de um modelo colaborativo para geração de negócios.

O movimento, que integra empresas de comunicação, consultorias e agências, aposta na economia colaborativa, com governança horizontal e uso de dados, para impulsionar até 20% as oportunidades de negócio já no primeiro ano.

O conceito da rede, idealizada pela Oficina Consultoria e que conta com a colaboração de empresas como Inteligov, Hexa Brasil e Fundação Dom Cabral, propõe um ecossistema dinâmico com soluções integradas.

Entre os serviços oferecidos estão comunicação institucional, inteligência artificial, reputação, gestão de crise, pesquisa, advocacy, eventos e soluções regionais.

“Esse modelo de economia colaborativa já é consolidado em mercados como o de tecnologia e startups. A inovação, agora, está em adaptá-lo ao setor de comunicação corporativa”, explica Patrícia Marins, sócia-fundadora da Oficina Consultoria.

“Trata-se de uma estrutura já testada e validada por esses setores, que se apoia em redes colaborativas e modelos descentralizados para gerar eficiência e ampliar resultados.”

Modelo alternativo ao de fusões e aquisições

Em um cenário em que o setor de comunicação enfrenta uma retração, com redução de 14,8% no mercado em 2023, a nova rede aposta em um modelo alternativo ao de fusões e aquisições. A Rede de Reputação & Influência propõe uma abordagem colaborativa, onde as empresas mantêm sua autonomia jurídica, mas compartilham portfólios e oportunidades de negócio.

“Estamos estruturando um modelo de operação flexível e sem barreiras de entrada: sem exclusividade, sem custos, sem impacto na operação individual e sem exigência de fidelização. Cada parceiro contribui com seus talentos e ganha ao integrar competências e oportunidades”, afirma Patrícia Marins.

Além de acesso a mentorias e treinamentos, os membros da rede poderão dividir receitas em projetos conjuntos. A atuação já se expande para eventos internacionais como o SXSW e a COP30, com projetos voltados para clientes desses eventos, e a disponibilização do Órbita, plataforma de gestão de stakeholders.

A estrutura da comunidade conta com um Steering Committee, comitês especializados em Admissão e Parcerias, Ética e Compliance, e Desenvolvimento e Crescimento, e tem como objetivo garantir decisões estratégicas rápidas e consistentes.

A CEO da Oficina Consultoria, Liliane Pinheiro, defende que a rede propõe uma nova lógica para o setor de comunicação, substituindo a concentração pela partilha e a competição pela colaboração. "Com estrutura horizontal e regras claras, ela inaugura um novo paradigma", afirma.

Em termos de benefícios para os parceiros, a rede oferece oportunidades de negócios, acesso a treinamentos, visibilidade qualificada com o selo da Rede e o aumento da receita. As empresas também podem usar o selo da rede em suas comunicações, desde que cumpram as diretrizes estabelecidas.

A Oficina Consultoria, idealizadora da rede, é reconhecida por sua atuação em comunicação e gestão de reputação e já conta com uma base de clientes no Brasil e no exterior.

A Rede de Reputação & Influência promete redefinir o mercado de comunicação ao integrar soluções de diferentes empresas para a construção de uma reputação estratégica e o crescimento conjunto no setor.