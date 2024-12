Empresas alemãs continuam apostando na China: 55% acreditam em liderança em inovação

Mais da metade das empresas alemãs na China planeja aumentar seus investimentos nos próximos dois anos, de acordo com um relatório sobre confiança empresarial elaborado pela Câmara de Comércio Alemã na China, que cobre os anos de 2024/2025. A pesquisa revela que, apesar dos desafios, a China se mantém como um polo de inovação atraente para as empresas internacionais.

Confiança nas oportunidades locais: crescimento no mercado chinês

Segundo o levantamento, 92% das empresas alemãs indicaram intenção de permanecer no mercado chinês e não têm planos de retirada. Além disso, 44% das empresas destacaram que a atratividade da China como um mercado inovador está em crescimento, se comparada a outros países.

Outro dado importante apontado pelo estudo é que 55% das empresas alemãs acreditam que as empresas chinesas já são, ou se tornarão, líderes em inovação nos próximos cinco anos. [Grifar] Esse crescimento contínuo reforça a confiança de que a inovação e a competitividade podem ser alimentadas pela parceria com o mercado chinês.

Investimentos e parcerias locais: a chave para a competitividade

O relatório também aponta que as companhias alemãs na China estão aproveitando as oportunidades locais por meio de investimentos adicionais, estratégias de maior localização e parcerias com empresas chinesas para fortalecer sua competitividade. Mais da metade das empresas entrevistadas planeja aumentar seus investimentos no país nos próximos dois anos.

Além disso, aproximadamente 50% das empresas afirmaram que a colaboração com parceiros locais será fundamental para aprimorar sua posição competitiva. [Grifar] Esse movimento reflete uma tendência crescente de integração e adaptação ao mercado chinês.

Modelos de negócios “na China, para a China” e “na China, para o mundo”

Outro ponto importante no relatório é a adoção crescente de modelos de negócios que atendem tanto ao mercado interno chinês quanto ao global. As estratégias “na China, para a China” e “na China, para o mundo” têm sido cada vez mais comuns, refletindo uma adaptação das empresas alemãs às demandas locais e suas ambições de alcançar novos mercados internacionais.

Fundada em 1999, a Câmara de Comércio Alemã na China representa mais de 2,1 mil empresas associadas, defendendo oficialmente os interesses das companhias alemãs no país.

