Empresa que produz ovos à base de vegetais já avalia IPO

À medida que os clientes aumentam seus gastos com alimentos devido à pandemia de covid-19, a startup JUST, que produz ovos à base de vegetais, disse que pretende começar a obter lucro operacional antes do final de 2021 e então considerará fazer oferta pública inicial (IPO).

As expectativas de um IPO da empresa, oficialmente chamada de Eat Just Inc, foram alimentadas por um boom na demanda por alimentos à base de plantas. Lideradas por empresas como Beyond Meat e Impossible Foods, as vendas no varejo de alimentos vegetais aumentaram 11% no ano passado, a 5 bilhões de dólares, com o mercado de ovos vegetais quase triplicando, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado SPINS.

A JUST, sediada em São Francisco, produz um substituto do ovo à base de feijão-mungo que vem em garrafas e se parece com ovos frescos batidos. A JUST, que também fabrica um substituto para maionese, vende seus produtos em lojas como Walmart, Kroger e Whole Foods.

Seu presidente-executivo, Josh Tetrick, disse que, no início da pandemia, ele pensou que quaisquer planos de abertura de capital da empresa seriam atrasados. Mas os clientes, passando mais tempo isolados em suas casas, passaram a comprar mais.

“Isso torna mais provável uma abertura de capital mais cedo”, disse ele. “A meta é atingir a lucratividade operacional em algum momento antes do final de 2021.”

“Assim que atingirmos a lucratividade operacional, realmente começarei a considerar um IPO com minha equipe, meu conselho e com alguns de nossos principais acionistas”, disse ele.

Esta é a primeira vez que a empresa indica uma previsão de quando pode se tornar lucrativa e possivelmente abrir capital.

“É difícil prever o crescimento dessas jovens empresas baseadas em vegetais porque você não verá uma empresa crescer 40-50% ao ano na próxima década e o mercado é muito competitivo”, disse Paul Nolte, da Kingsview Wealth Management.

” Se uma dessas empresas realmente conseguisse obter lucro operacional, estaríamos interessados nisso.”