Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje, sexta-feira, 6; veja horário

O PSG visita o Châteauroux nesta sexta-feira, 6, às 17h, no estádio Gaston Petit, na França. A partida é válida pela Copa da França.

A partida será uma oportunidade para o gigante francês se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Lens no primeiro jogo de 2023. A expectativa é que Lionel Messi entre em campo pela primeira vez após o título com a seleção argentina na Copa do Mundo. Como o argentino só voltou a treinar nesta semana, pode não entrar em campo.

Mbappé de férias e Neymar poupado estão fora da partida. Renato Sanches, Marco Verratti, Nuno Mendes e Kimpembe também desfalcam o time.

Neymar joga hoje?

Em coletiva na véspera da partida, o técnico Christophe Galtier disse que o brasileiro será poupado da partida. Neymar se lesionou na Copa do Mundo e está sob cuidados especiais.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do PSG hoje



O jogo desta sexta-feira às 17h entre Châteauroux x PSG terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir o jogo do PSG online?

A partida entre Châteauroux x PSG será transmitida ao vivo no Star+. Basta ter assinatura mensal da plataforma que custa R$ 32,90 mensais.

Próximos jogos do PSG

11/01 - PSG x Angers - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 15/01 - Rennes x PSG - Campeonato Francês

LEIA TAMBÉM: