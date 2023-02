Em ano que promete recordes, redes de franquias fazem feira em SP com opções a partir de R$ 3 mil

O mercado de franquias tem tudo para crescer (ainda mais) em 2023. Até o terceiro trimestre do ano passado, o franchising faturou R$ 204,351 bilhões.Com marcas fortes, mais eficiência em escala e nas negociações com fornecedores, as franquias podem ser uma boa opção para quem quer começar a empreender neste ano.

Estudo divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) no ano passado mostra que entre as 30 cidades com maior número de aberturas em 2022, 12 não são capitais. Houve um crescimento maior nas cidades do interior ou naquelas que não são capitais. Veja a pesquisa completa aqui.

Em linha com as tendências do mercado, a cidade de Santos recebe neste sábado, 4, no no Parque Balneário Hotel, a feira de franquias FranchiseB2B, com opções de negócios a partir de 3 mil reais.

A feira de franquias por horário marcado reúne representantes de mais de 30 redes, entre elas AcquaZero, Armazém Fit Store, Consultare, Croasonho, Griletto, JinJin, Love Gifts, Montana Grill e MedTec.

Como participar

Para conhecer as franquias e tirar dúvidas sobre como funciona o investimento em uma unidade, é necessário fazer inscrição prévia pelo site. A entrada é gratuita, basta levar um quilo de alimento não perecível, que será doado para uma ONG da região.

O atendimento aos visitantes é personalizado e direto com os representantes das marcas. Os interessados conseguem agendar um horário com as redes nas quais desejam investir e sanam todas as dúvidas em uma conversa objetiva individual.

A feira conta ainda com o Franchise Now, um recomendador de franquias que auxiliará quem deseja encontrar uma marca que combine com seu perfil de investimento. Basta inserir informações como valor de investimento, tempo de retorno, entre outras, e são apresentadas algumas opções de franquias presentes na feira que se adequam ao perfil de cada visitante.

“A FranchiseB2B é uma oportunidade do investidor para ter uma experiência com as marcas nas quais deseja investir, conhecendo o processo da rede, bem como a equipe que irá auxiliá-lo no dia a dia da unidade”, diz Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B.

Programação

Grandes nomes do empreendedorismo e franchising brasileiro discutem por meio de palestras o universo das franquias e auxiliam quem está presente a entender o momento do setor no Brasil. Veja a programação completa:

08h15: Empreendendo em Diversos Canais, com Carolina Kechinski, CEO da Carech Franchise