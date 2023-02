Delivery de comida japonesa criado na Paraíba lança novas marcas e prevê faturar R$ 34 milhões

A rede de delivery Home Sushi Home desenvolveu duas novas marcas para atender os clientes no almoço e no jantar. Atualmente, a franquia tem 23 unidades em 16 estados. Com a Mangu Shoyu, marca de comida havaiana especializada em pokes, e a HotChop, de pratos quentes da cozinha oriental, a rede prevê ma receita de R$ 34 milhões e 40 unidades em todo o Brasil.

Como o negócio foi criado

A Home Sushi Home foi fundada em 2016 em João Pessoa, capital da Paraíba, pelos sócios Amauri Sales de Melo e Bartolomeu Ferreira. A rede opera com dark kitchens e tem como objetivo proporcionar aos clientes uma boa experiência de culinária oriental e havaiana em casa.

Três anos depois, a Home Sushi Home se tornou uma franquia e atualmente adota dois modelos de negócios, um voltado para cidades com até 600 mil habitantes e outro para municípios amaiores, com investimentos iniciais de R$ 180 mil e R$ 196 mil.

Na busca por aproximação com os consumidores, os sócios trouxeram um olhar diferenciado para expandir a oferta de produtos, apostando em uma experiência gastronômica em casa.

“O nosso desafio foi desenvolver opções que estivessem presente nas principais refeições, como almoço e jantar, mas que pudesse ser produzida com os padrões já conhecidos da Home Sushi Home”, diz Amauri Sales de Melo, CEO da Home Sushi Home.

Novas marcas

Agora, além do cardápio tradicional já disponibilizado nas unidades, com sushis, temakis e outros preparos da culinária japonesa, a franquia fortalece o seu menu disponibilizando outras alternativas tanto de cozinha fria e quente.

Com preços a partir de R$ 38,00, a Mangu Shoyu trabalha Pokes com atum, camarão, salmão e vegetariano (mix de cogumelos). Além destas, a rede também conta com a opção “Meu Mangushoyu”, que permite personalizar a receita conforme o pedido.

A nova marca já estava em operação para validação dos clientes. Em poucos meses já foram registrados 5 mil pedidos ao mês, o que simboliza 20% do total de pedidos da rede.

“Apostamos no Poke porque é uma gastronomia que as pessoas gostam e ainda não encontram tantas opções que se adaptem à rotina do consumidor”.

Até março deste ano, a franquia também se prepara para o lançamento da HotChop, especializada em preparos quentes da culinária chinesa e japonesa.

“A chegada dessas novas marcas amplia o poder de escolha dos nossos clientes, além de entregar outras perspectivas de atuação para os nossos franqueados, que podem potencializar o negócio ao utilizar a mesma estrutura das dark kitchens Home Sushi Home para produzir os produtos das novas linhas”, diz Amauri.