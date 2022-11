Mercado de franquias cresce 18,7% no 3º trimestre e faturamento supera R$ 56 bilhões

2022 tem sido um ótimo ano para entrar investir em franquias no Brasil. O mercado de franquias registrou uma crescimento acelerado no terceiro trimestre deste ano em comparação com o período de 2021. Com um faturamento 18,7% maior, o setor demonstra que a pandemia está ficando para trás. No ano, o crescimento da receita já é de 15%, o maior da série histórica.

Este é um dos dados divulgados nesta quarta-feria, 23, na Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF). Segundo o estudo, feito em parceria com a BR Insights, o faturamento do setor saltou de R$ 47,385 bilhões para R$ 56,256 bilhões no período.

No quarto trimestre do ano passado, o faturamento era de R$ 182,381 bilhões. Até o terceiro trimestre deste ano, o faturamento é de R$ 204,351 bilhões em 2022.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Em relação à abertura de operações, o índice ficou em 5,6% de julho a setembro. O fechamento registrado nestes meses foi de 1,8%, com saldo positivo de 3,8%. Já o repasse de unidades se manteve estável, com 1,0%.

“A retomada da atividade econômica com o retorno mais consistente dos consumidores às compras foi essencial nesse terceiro trimestre e é muito salutar que o setor de franquias tenha registrado um ganho real ao observarmos a inflação. Contudo, o franchising se valeu muito nesse período dos seus pilares, baseados em marcas fortes, de referência para os consumidores e nas quais eles depositam sua confiança; nos ganhos de eficiência, de escala, nas negociações com fornecedores, por exemplo. Constatamos que o setor de franquias aprendeu muito na pandemia e estamos vendo os resultados de modo mais evidente agora”, diz André Friedheim, presidente da ABF.

25 franquias mais baratas do que viajar para a Copa do Mundo

Desempenho por segmento

“Com exceção de Serviços Automotivos, todos os segmentos apresentaram desempenho positivo, tanto os segmentos com histórico mais afetado e ainda em recuperação, como Hotelaria e Turismo, quanto aqueles com histórico positivo, que mantiveram uma trajetória positiva mesmo que em grau menor. Cabe ressaltar também que, de forma geral, as marcas continuaram a buscar maximizar as vantagens do trabalho em rede, a sinergia com os franqueados, a gestão eficiente, entre outros fatores, isso aliado ao cenário econômico mais positivo”, diz Friedheim.

VEJA TAMBÉM: Franquias crescem fora do eixo Rio-São Paulo no primeiro semestre de 2022, mostra pesquisa

Hotelaria e Turismo

A exemplo do terceiro trimestre de 2021, o segmento de Hotelaria e Turismo apresentou o maior crescimento nestes mesmos meses de 2022, com um crescimento de 53,8% em receita frente ao terceiro trimestre do ano passado. O segmento foi beneficiado especialmente pela forte retomada das viagens e dos grandes eventos presenciais em relação ao mesmo período do ano anterior, cujo cenário ainda sofria grandes reflexos das políticas de isolamento.

1. Alimentação - Food Service

Alimentação - Food Service registrou o segundo melhor desempenho, tendo uma alta de 31,0% no período. Fatores como o reaquecimento do setor de serviços, exemplificado pela busca das pessoas por alimentação fora do lar, e a manutenção da demanda pelo delivery contribuíram para esse crescimento.

2. Saúde, Beleza e Bem-Estar

Em terceiro lugar, Saúde, Beleza e Bem-Estar, cuja receita cresceu 27,8% no intervalo pesquisado, manteve bom resultado. O segmento continuou sendo favorecido pela considerável demanda por seus serviços e produtos.

3. Educação

A seguir se destacou o segmento de Educação, com o quarto melhor desempenho, com um crescimento de 22,9%. Um dos mais tradicionais e consolidados do setor de franquias, Educação retomou um movimento de alta graças à melhora do cenário econômico e ao arrefecimento da pandemia, externamente, e internamente, a fatores como a intensa digitalização das redes e seus ganhos de eficiência e o período de matrículas para o segundo semestre (julho e agosto).

4. Entretenimento e Lazer

Em quinto lugar ficou Entretenimento e Lazer, com alta de 17,3%, beneficiado principalmente pela retomada das suas atividades com o fim das medidas de isolamento social.

VEJA TAMBÉM:

Black Friday da Shein tem descontos de 90% e frete grátis; veja como aproveitar

Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

10 celulares com desconto na Black Friday 2022

Black Friday Mercado Livre: saiba como conseguir as melhores ofertas

5 modelos de Smart TV em oferta na Black Friday para ficar atento

Burger King terá lanches de graça na Black Friday; saiba como conseguir

Estes são os cinco produtos mais procurados na Black Friday, segundo o Google