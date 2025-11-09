Eles transformaram conversas na internet em um negócio de R$ 121 milhões

O Grupo Elife fatura milhões de reais ao ajudar empresas de diversos setores a entender o que os consumidores dizem online sobre seus produtos e serviços e a transformar esses dados em estratégias para influenciar a jornada do cliente.

A trajetória do grupo começa em 2004, quando os amigos recifenses de infância Alessandro Lima e Jairson Vitorino decidiram mergulhar no universo da inovação e do empreendedorismo.

Alessandro é jornalista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em comunicação pela Universidade de São Paulo. Sempre transitou entre comunicação corporativa e tecnologia e entrou no universo digital em 1995, no início da internet comercial no Brasil.

Em 2001, se mudou para São Paulo para cursar o mestrado e aprofundou o estudo da então chamada mídia gerada pelo consumidor, o conjunto de comentários espontâneos e conversas online que se tornaram centrais para o desenvolvimento da empresa nos anos seguintes.

Já Jairson seguiu o caminho da tecnologia. Formado em ciência da computação, foi para a Alemanha concluir o doutorado em inteligência artificial, permaneceu no país e hoje lidera o desenvolvimento de software e a expansão internacional do grupo.

"Convenhamos, criar uma empresa de tecnologia não é tarefa simples para um jornalista", brinca Alessandro.

Somando todas as frentes de negócio, o Grupo Elife alcançou faturamento de 121 milhões de reais em 2024 e segue apostando na combinação entre serviços, inteligência artificial e desenvolvimento de software para crescer dentro e fora do Brasil.

Elife e Buzzmonitor: história e expansão

Desde o início, Alessandro e Jairson se posicionaram como empreendedores inquietos e dispostos a experimentar. Criaram iniciativas inovadoras e testaram caminhos que nem sempre prosperaram, relembra Alessandro. Essas experiências ampliaram o repertório que sustentaria a empresa no futuro.

A Elife surgiu sem investimento externo e com foco na gestão de comunidades digitais, uma área que começava a ganhar relevância. O grupo cresceu no modelo de bootstrapping, financiado pelo próprio caixa.

"Montar uma empresa do nada é difícil. Foi aí que nosso caráter inovador fez diferença. Fomos muito inovadores desde o começo, e continuamos sendo", diz Lima.

No começo, o negócio era prestar serviços para grandes empresas. Com o tempo, ficou claro que seria possível avançar mais rapidamente com um software próprio, o que levou à criação da Buzzmonitor.

Em 2006, surgiu a primeira versão da Buzzmonitor, ainda com outro nome e desenvolvida como ferramenta interna. Seis anos depois, ela se tornou um negócio independente e passou a ser a principal aposta de crescimento da companhia.

Neste ano, a Buzzmonitor ficou na posição 75 do ranking Negócios em Expansão da Exame. O resultado reflete o crescimento de 25% registrado em 2024, quando alcançou faturamento de 41,2 milhões de reais, acima dos 32,9 milhões de reais do ano anterior.

A Buzzmonitor funciona como plataforma de monitoramento e atendimento em redes sociais e ajuda marcas a entenderem tudo o que se fala delas na internet. A empresa está presente em dez países da América Latina, além de Portugal e Espanha, e representa o principal faturamento do grupo. Reúne ainda um terço dos mil colaboradores do ecossistema.

Como o grupo está estruturado

O Grupo Elife possui três empresas. A Elife é focada em serviços de atendimento digital e monitoramento de redes sociais para grandes marcas e cuida da experiência do cliente e da criação de soluções de automação.

A SA365 funciona como a agência de marketing digital do grupo, com foco em estratégia e produção de conteúdo. A Buzzmonitor é o braço de tecnologia e responsável pelo software de social listening que rastreia menções a marcas, concorrentes e tendências.

A plataforma permite responder consumidores, programar postagens, analisar campanhas e já utiliza inteligência artificial para interpretar menções e sugerir respostas automáticas.

Dentro da Elife existe também a CXPress, criada para atender pequenas e médias empresas que precisam automatizar principalmente o atendimento via WhatsApp.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.