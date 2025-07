Ele era camelô e virou referência no setor de alimentos com um empréstimo de US$ 700 mil

Quando chegou aos Estados Unidos, em 1994, Hamdi Ulukaya mal falava inglês. Imigrante nascido na Turquia, ele começou a vida no país vendendo água nas ruas de Nova York e trabalhando em pequenos negócios familiares.

A virada veio uma década depois, quando viu um anúncio no jornal sobre uma antiga fábrica de iogurte da Kraft, empresa que faz parte do grupo The Kraft Heinz Company, que estava à venda. Era uma planta desativada no interior do estado de Nova York. Mesmo sem investidores e com recursos limitados, Ulukaya decidiu arriscar.

Segundo o Yahoo Finance, Hamdi fez um empréstimo de US$ 700 mil junto à Small Business Administration, agência federal dos EUA que apoia pequenas empresas, e comprou a fábrica para iniciar uma operação do zero.

Em vez de contratar agências ou terceirizar processos, ele focou em montar uma equipe pequena e eficiente — recrutando, inclusive, antigos funcionários da Kraft. O objetivo era oferecer um iogurte no estilo grego, com ingredientes naturais, sabor consistente e produção local.

Crescimento acelerado sem ceder o controle

Em 2007, dois anos após a compra da fábrica, nascia oficialmente a Chobani. A estratégia era baseada em simplicidade. Nada de publicidade, distribuição em massa ou investidores pressionando por lucro rápido.

Ulukaya reinvestiu tudo que a empresa ganhava em novos equipamentos, melhoria das receitas e ampliação da produção. Sabor, embalagem bem resolvida e posicionamento acessível faziam com que o produto se vendesse quase sozinho.

Em apenas cinco anos, a Chobani atingiu a marca de US$ 1 bilhão em vendas anuais, segundo Business Insider. A empresa se tornou símbolo de um modelo de gestão que alia disciplina financeira, independência e atenção extrema à qualidade. Essas informações foram retiradas do site Business Insider.

Segundo a Forbes, Ulukaya ainda é o proprietário majoritário e faz questão de manter a produção interna como diferencial competitivo.

Em vez de depender de capital externo, a empresa se sustentou com o dinheiro que ela mesma gerava. Essa estratégia, conhecida como crescimento baseado em fluxo de caixa, garante solidez financeira e liberdade para inovar no próprio ritmo.

Valores antes do lucro: uma nova forma de liderar

Hoje, a marca está presente em milhares de pontos de venda nos Estados Unidos e segue expandindo para outras categorias além dos iogurtes, como bebidas vegetais e lanches saudáveis.

O sucesso da Chobani não se explica apenas pelo crescimento acelerado. Desde o início, Ulukaya estruturou a empresa com base em uma gestão financeira rigorosa: operação enxuta, ausência de dívidas e reinvestimento constante foram pilares da estratégia.

Em vez de buscar investidores externos ou abrir capital, Ulukaya optou por manter o controle total do negócio, priorizando a autonomia e o crescimento orgânico. Essa abordagem permitiu escalar a operação com agilidade e consistência, reduzindo riscos financeiros e evitando pressões de curto prazo comuns em empresas com capital aberto.

Com essa estrutura, a Chobani atingiu a marca de US$ 1 bilhão em vendas anuais em apenas cinco anos, segundo Business Insider. Ao mesmo tempo, manteve uma sólida disciplina de custos e direcionou os lucros para inovação e expansão da linha de produtos.

