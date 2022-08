Edtech PM3 compra direitos da marca Product Camp e quer faturar R$ 4 milhões

A PM3, escola especializada em educação de produtos digitais anuncia nesta quarta, 17, a aquisição dos direitos de uso da marca Product Camp Brasil, maior evento do segmento de produtos digitais na América Latina. Com a ampliação do escopo de atividades, a edtech projeta faturamento de cerca de R$ 4 milhões com a unidade de negócios.

Para Marcell Almeida, CEO da PM3, a união entre a PM3 e o evento vai melhorar o nível da produção, o que vai impactar positivamente a qualidade das discussões que fomentam a área de produtos digitais no Brasil.

"Para a PM3 a aquisição do evento foi totalmente estratégica, afinal, a união de duas marcas sólidas no mercado cria o cenário ideal para o fortalecimento de todo o setor de produtos digitais no Brasil, além de abrir caminho para o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia como um todo. A união agrega muito valor para os profissionais dessa área - iniciantes e avançados - que reterão conhecimento de altíssima qualidade para performarem e atuarem de forma elevada neste mercado”, avalia o executivo.

6º edição do Product Camp Brasil

A edição do Product Camp Brasil de 2022 acontece nos dias 13 e 14 de dezembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca, em São Paulo.

Entre as atrações estão referências do mercado nacional e internacional de produtos, tais como Orkut Büyükkökte, desenvolvedor de software e fundador da rede social Orkut.

Atuando como uma plataforma para networking e pontes entre talentos e marcas, a conferência reúne parceiros de renome no mercado, como Quinto Andar, OLX, Creditas, Nubank e Loft.

Além disso, para esta edição, o evento conta com a expectativa do retorno aos encontros presenciais, já que as duas últimas edições aconteceram de forma on-line dada a pandemia. Para este ano, a expectativa é de mais de 1,6 mil participantes.

“Atuamos em um mercado que é em sua larga maioria digital e virtual. No entanto, os anos de pandemia criaram um contexto em que as pessoas estão carentes da conexão presencial. Com os novos protocolos e a vida entrando num novo normal, nós temos a missão de tornar esses encontros possíveis para discutir Product Management em alto nível”, explica Bruno Coutinho, CMO e co-fundador da PM3.

