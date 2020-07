Dr. Consulta e startup oferecem testes rápidos de covid-19 para empresas

A rede de centros médicos Dr. Consulta e o Helpie, plataforma que conecta consumidores a fornecedores de serviços, criaram o projeto Testa SP para realizar testes rápidos de detecção da presença de anticorpos contra o coronavírus em colaboradores de empresas da cidade de São Paulo.

A partir de 1° de julho, as empresas poderão fazer o pedido de teste de coronavírus pelo aplicativo ou site do Helpie, que irá direcionar o profissional de saúde especializado mais próximo por meio de geolocalização. Após a solicitação, os kits de aplicação dos testes rápidos são entregues aos profissionais cadastrados na plataforma para fazer o atendimento, entre técnicos de enfermagem, farmacêuticos, médicos e biomédicos.

Os treinamentos e os protocolos de atendimento foram elaborados e validados pelo Dr. Consulta. O atendimento poderá ser realizado na sede da empresa ou nas residências dos funcionários. O pagamento é feito via app também e a depender do número de exames solicitados será possível fazer pacotes com descontos, de 1 a 10.000 testes por vez. Cada profissional poderá realizar até 50 testes por dia no local e data que forem combinados.

O resultado sai em até 20 minutos. Para os pacientes imunes, o aplicativo gera uma espécie de passaporte chamado de “Test Pass”. Se houver exames positivos, em que o teste mostra que a pessoa teve contato com o coronavírus e desenvolveu resposta imunológica, o Dr. Consulta irá direcionar a pessoa ao acompanhamento médico para o tratamento mais adequado.

O atendimento será oferecido a empresas em um raio de 100km a partir da capital de São Paulo, o que abrange o Grande ABC, Baixada Santista e região de Campinas. Em um ano, a projeto espera realizar oito milhões de testes e aumentar a capacidade para atender 300 mil testes por mês, uma vez que o teste precisa ser refeito a cada 15 dias.

“Com a parceria, podemos expandir o nosso alcance de atendimento, sem perder a qualidade, colaborando com o nosso conhecimento na capacitação todos os profissionais de saúde cadastrados na plataforma que irão manusear os exames. Além disso, é um serviço que visa auxiliar a testagem em massa, para que seja possível evitar novos contágios e minimizar os riscos de disseminação do novo coronavírus”, afirma Renato Velloso, presidente do Dr. Consulta, em nota.

Segundo o cofundador e presidente do Helpie, Leandro Götz, a ideia surgiu da preocupação em ajudar as empresas e funcionários a retomarem o trabalho da forma mais segura possível, além de gerar renda para profissionais autônomos de saúde cadastrados na plataforma.