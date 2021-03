Dona das marcas Risqué, Bozzano e Monange, Coty aposta em vendas online no Brasil

Dona de marcas de produtos de beleza típicos das gôndolas dos supermercados brasileiros, como Bozzano, Risqué e Monange, a gigante de cosméticos francesa Coty está apostando no comércio eletrônico para fazer frente aos desafios trazidos pela pandemia e pela automação a varejistas mundo afora.

Fundada em 1904, e hoje presente em mais de 150 países, a companhia lançou no Brasil a sua primeira loja virtual no mundo, a Loja Coty. Agora, a companhia quer facilitar a comunicação com os revendedores dos produtos dela para o consumidor final – o chamado B2B, abreviação do inglês business to business, como lojas de produtos de beleza e supermercados, ao lançar outro portal, o Loja do Varejo.

Nicholas Fisher, da Coty: portal para facilitar a comunicação com distribuidores e lojistas que vendem os produtos da marca Nicholas Fisher, da Coty: portal para facilitar a comunicação com distribuidores e lojistas que vendem os produtos da marca

“Nosso B2B tende a impactar os negócios de milhares de comerciantes que vendem nossos itens de cuidados pessoal e beleza, espalhados pelos cerca de 5,5 mil municípios brasileiros em aproximadamente 540 mil pontos de venda”, diz Nicolas Fisher, diretor geral da operação brasileira da Coty. “São comerciantes que nem sempre conseguem ter agilidade na aquisição de mercadorias. E acabam tendo dificuldades para abastecer seus pontos de venda, muitas vezes até mesmo devido à distância física dos principais distribuidores e suas respectivas forças de venda.”

É, novamente, a primeira plataforma virtual para venda de produtos a outros comerciantes feita pela Coty no mundo. Segundo Fisher, a escolha do Brasil para o lançamento do sistema veio em decorrência da importância do país no resultado geral da companhia do mundo. A empresa não revela números de faturamento por região, mas o Brasil está entre “os principais mercados” operados pela companhia, diz o diretor geral da companhia no país.

Antes da pandemia, era comum os pequenos varejistas receberem visitas de representantes comerciais dos distribuidores para fechar negócios. A crise sanitária, sem previsão para terminar no Brasil, dificultou essa possibilidade. “Essa realidade nos faz ter certeza de que nosso novo portal de vendas não só se tornará muito relevante em nosso modelo comercial multicanal, como também transformará o dia a dia desses milhares de comerciantes”, diz Karen Sanchez, diretora de comércio eletrônico da companhia no Brasil.

O lançamento da Coty segue os passos de concorrentes como a Unilever, que lançou um portal semelhante para vendas a outros varejistas em 2016 e vem ganhando espaço nesse canal desde então.

Na fase inicial, a Loja do Varejo da Coty está disponível apenas nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com todos os produtos e marcas de seu portifólio hoje comercializados nos demais canais de vendas. Como próximo passo, previsto para ocorrer nos próximos meses, a empresa pretende expandir a operação para outras regiões do País, ampliando a cobertura comercial.

Presente em 150 mercados e operação direta em 40 países, a Coty detém 77 marcas em todo o mundo, com receita aproximada de 9 bilhões de dólares. O portfólio tem marcas como Rimmel, OPI, Max Factor e Sally Hansen, além das licenças de marcas de perfumes como Gucci, Balenciaga, Burberry, Adidas, Calvin Klein, Chloé, Marc Jacobs, entre várias outras.

No Brasil, atua com marcas globais do portfólio da companhia, como na área de fragrâncias. E tem como diferencial cerca de 25 marcas locais, entre elas Risqué, Monange, Cenoura & Bronze, Bozzano, Biocolor e Paixão. Ao todo, a operação tem 2.400 funcionários, entre São Paulo, onde fica o centro de pesquisas e a sede administrativa, Goiás, estado onde a fábrica e o centro de distribuição, e no Rio de Janeiro, onde está outro centro de distribuição e logística.