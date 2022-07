8 documentários sobre sustentabilidade que você deveria assistir

Imagens valem mais que uma porção de palavras. A frase, embora um clichê, é bem apropriada para quem se preocupa com o meio ambiente e quer engajar mais gente na luta contra a destruição do planeta. Embora muitos saibam que os oceanos estão repletos de plástico, visualizar a cena tem outro efeito.

Dentro deste contexto, documentários sobre temas ligados ao meio ambiente são importantes e ajudam a despertar a consciência sobre o tema. É o caso de “Oceanos de Plástico”, de Craig Leeson. Saiba mais sobre essa obra e outras que defendem a importância da sustentabilidade.

Sacred Cow

Dirigido por Diana Rodgers, é um documentário corajoso. Narrado por Nick Offerman, informa, logo de cara, que não repudia o consumo de carne. E logo fica claro que também não pretende condenar os veganos e os vegetarianos. O documentário mostra etapas indigestas da indústria da carne. O propósito da obra não é defender o adeus à matança dos animais, mas propor o consumo consciente.

Uma Verdade Inconveniente

Lançado em 2006, rendeu um Oscar a Al Gore e ajudou a colocar em suas mãos o Nobel da Paz de 2007. A obra traçou um futuro sombrio para o planeta que muitos só imaginavam ver daqui a séculos ou em filmes de ficção. O documentário alardeou que as geleiras do Kilimanjaro, na Tanzânia, desapareciam em dez anos e anunciou o degelo nas regiões árticas, que inundariam o Atlântico Norte com água doce e fria, interrompendo o fluxo de água morna em direção à Europa. Essas são algumas das previsões que não se confirmaram. Outras, porém, se concretizaram de maneira ainda mais drástica que o profetizado. É o caso dos furacões mais frequentes e intensos devido ao aquecimento dos oceanos.

Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade

Com produção executiva de Leonardo DiCaprio, debruça-se sobre os impactos da pecuária e da pesca na natureza e a atuação de organizações ambientais conhecidas como Greenpeace, Sierra Club, Sea Shepherd Conservation Society e Rainforest Action Network. Com direção de Kip Andersen e Keegan Kuhn, saiu do papel graças a um financiamento coletivo.

Minimalism

Sua vida pode melhorar se você abrir mão de certas coisas? Este documentário dirigido por Matt D'Avella defende que sim. Examina as diversas vantagens do minimalismo ao escancarar a vida de empresários, arquitetos, artistas, jornalistas e cientistas que aderiram ao movimento (tem até um ex-corretor de Wall Street). Todos eles, em diversos níveis, estão se esforçando para viver uma vida com menos coisas.

Blackfish: Fúria Animal

O episódio ficou conhecido: em 24 de fevereiro de 2010, uma baleia orca do SeaWorld atacou sua experiente treinadora, Dawn Brancheau, durante uma das apresentações ao público. Com repercussão mundial, a cena deu início a um debate sobre as condições impostas aos animais do parque e a segurança dos treinadores. “Blackfish: Fúria Animal” mostra que episódios do tipo não são tão raros como se imagina. E que os espetáculos protagonizados pelas orcas podem se traduzir em verdadeiras torturas para elas.

The True Cost

Dirigido por Andrew Morgan, conta com a participação de Stella McCartney, Vandana Shiva, Safia Minney, Lucy Siegel e outros ícones do mundo da moda e do ambientalismo. O foco do documentário é o chamado fast fashion, vinculado à exploração de trabalhadores com salários vergonhosos em países em desenvolvimento. Também aborda a poluição dos rios e do solo e outros efeitos colaterais drásticos.

Vivendo Com Um Dólar

De 2013, este documentário retrata a história de quatro amigos que resolveram fazer um experimento para lá de interessante: viver com apenas um dólar por dia na Guatemala. Ex-estudantes de economia na Califórnia, nos Estados Unidos, decidiram viver na penúria para entender, na prática, como é a vida de quem não tem quase nada.

Oceanos de Plástico

Dirigido por Craig Leeson, mostra uma realidade perturbadora: nossos oceanos estão atulhados de plástico. O documentário abre espaço para especialistas que sugerem estratégias para enfrentar o problema. O que mais chama a atenção, contudo, são as imagens que apresenta. A equipe mergulhou com baleias, foi até as profundezas dos oceanos e flagrou situações extremas de contaminação.