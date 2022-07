Mercado Livre espera reunir 12 mil empreendedores em megaevento em São Paulo

Após dois anos de isolamento social, o Mercado Livre espera reunir 12 mil empreendedores no MeLi Experience 2022, um megaevento que ocorrerá em São Paulo no dia 31 de agosto. A sexta edição do evento terá 12 horas de duração, com palestras, painéis e uma feira de negócios, uma novidade deste ano.

A agenda conta com 50 painéis de capacitação desenhados para diferentes perfis de empreendedor: desde aqueles que estão começando ou querem saber como vender na plataforma até os que desejam escalar e diferenciar o seu negócio usando as soluções do Mercado Livre, como Mercado Pago, Mercado Ads e Mercado Shops.

No palco principal, a agenda abrange todos os perfis e contará com participação de executivos do próprio Mercado Livre, como Stelleo Tolda, co-fundador da empresa, Fernando Yunes, vice-presidente do Mercado Livre e Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago.

Já a feira de negócios será um espaço para conexão entre representantes de grandes marcas e os vendedores que atuam no Mercado Livre. O objetivo é criar oportunidades para que as marcas apresentem novidades e benefícios disponíveis aos vendedores.

Os ingressos e todas as informações estão disponíveis no site. O evento acontece no dia 31 de agosto, no Expo Transamérica em São Paulo, a partir das 9h. Os ingressos do primeiro lote custam a partir de 499 reais e já estão à venda.

