Investidores.vc capta R$ 2,9 milhões para expansão e futuro fundo de investimentos

A rede de investimento em startups Investidores.vc anuncia nesta quinta-feira, 21, a captação de R$ 2,9 milhões em uma rodada liderada por pessoas físicas que fazem parte da rede de co-investimento. Parte do capital será utilizado para a criação de um fundo de investimentos próprio do Investidores.vc.

O Investidores.vc é uma plataforma para investidores anjo, que oferece imersões, realiza rodadas de investimento junto com os investidores e auxilia na gestão da jornada de captação. A expectativa é atingir 1000 investidores nos próximos três anos.

A iniciativa que começou como investimento anjo há mais de 10 anos com o empreendedor Amure Pinho. Em 2019 o negócio se transformou na rede Investidores.vc, que conta com mais de 46 startups investidas, 7 exits e mais de 230 investidores ativos que co-investem em startups em early stage.

Com apenas 12 dias de captação aberta, o Investidores.vc conseguiu levantar 20% a mais do que o esperado no início da rodada. No total, 76 dos mais 230 presentes investidores da plataforma participaram da rodada.

“A empolgação dos nossos investidores em contribuir para a captação comprova a confiança no trabalho que estamos realizando, foi gratificante ver toda a procura que recebemos. Somos uma rede de investimento em startups com investidores realmente ativos nos nossos negócios agora. Esses investidores vão poder acompanhar de perto todo o progresso que teremos daqui pra frente, após a captação” diz Amure Pinho, fundador do Investidores.vc.

Para os próximos meses, já estão previstas duas novas rodadas de investimento em startups, provando que ainda há bastante dinheiro a ser investido no mercado.

Neste ano a plataforma já investiu na Viralize, startup de conteúdo de redes sociais para pequenos e médios empreendedores, com a captação de R$ 1,9 milhões de reais. Também já estão previstos, novos eventos de relacionamento entre a rede de investidores, a formação de um fundo de investimento e uma missão internacional para o Web Summit, em Portugal.

