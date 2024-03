Do nicho ao mainstream: líderes de todos os setores vão precisar entender sobre ESG, diz professor

Práticas sustentáveis estão deixando de ser um diferencial para ser quase um requisito básico para empresas se manterem competitivas no mercado. E a tendência é que essa estratégia ganhe ainda mais destaque, se tornando a prioridade número um dos executivos.

Para Marcus Nakagawa, especialista em sustentabilidade e responsabilidade social, diretrizes sustentáveis vão sair do nicho e se tornar o “mainstream das organizações”. “Em poucos anos, teremos o ESG assim como temos os departamentos de Marketing e RH. Vai ser uma estratégia básica para as empresas, será transversal às corporações”, explica.

Isso significa que as políticas ESG estarão presentes em todos os processos das empresas: na tomada de decisões, na bonificação dos funcionários, nos investimentos, na contratação. Para Nakagawa, dominar o ESG será tão essencial quanto as haentbilidades financeiras.

“Você não encontra um gestor, presidente ou CEO de uma empresa que não entende nada de finanças”, afirma. “As finanças são transversais às empresas e com o ESG vai ser assim também. Será preciso entender as políticas socioambientais não apenas como uma ferramenta técnica: vamos ter de ampliar. Líderes de todos os departamentos vão precisar entender que o ESG é tão importante quanto qualquer outra área”, afirma ele.

ESG é lucrativo? 72% dos executivos dizem que sim

Trazer o ESG como uma estratégia essencial e indispensável para uma empresas é positivo por várias perspectivas. Para os funcionários, é a possibilidade de fazer parte de uma organização que adota uma cultura organizacional inclusiva. Para a sociedade, é a oportunidade de consumir produtos ou serviços de empresas cujos ideais são parecidos com os seus. E para as próprias empresas, é a chance de ver os lucros aumentarem.

Essa foi a conclusão de um levantamento da Betania Tanure Associados (BTA), uma consultoria em desenvolvimento organizacional, que ouviu 280 das 500 maiores empresas brasileiras. O objetivo era compreender a atuação dessas empresas com relação ao ESG.

Segundo os líderes ouvidos pela pesquisa, 72 % dizem que adotar medidas relacionadas ao ESG tiveram impacto positivo nos resultados financeiros de suas companhias.

Veja as principais conclusões do estudo:

50% dizem que as empresas brasileiras estão preocupadas com o ESG;

84% dizem adotar ações que contribuem para a preservação ambiental;

71% dizem influenciar sua cadeia de valor para a adoção de práticas ESG;

83% dizem mitigar os impactos ambientais de sua atuação;

88% dizem que ações de ESG têm impacto para a reputação das companhias.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME