Além do hype: o que esperar da inteligência artificial, segundo estes especialistas

Todo mundo já sabe que a inteligência artificial está transformando a maneira como nos comunicamos, trabalhamos e interagimos com o mundo. O que talvez ainda não esteja tão claro é o tamanho dessa revolução.

Mas enquanto algumas pessoas ainda discutem se a “onda da IA” é uma moda passageira, grandes executivos e pesquisadores parecem já ter chegado a uma conclusão sobre a tecnologia: ela não só veio para ficar, como também promete transformar tudo por onde passar – da educação à política, passando pela medicina e até pela nossa relação com nossos corpos. Ou seja, não estamos falando de uma onda, mas de um verdadeiro tsunami.

“Hoje em dia, tudo gira em torno da IA[...] É um salto gigantesco em todos os aspectos da sociedade”, afirmou Michael Dell, fundador e CEO da Dell, durante sua participação no SXWS 2024, que aconteceu na semana passada. O executivo, que fundou sua empresa no auge da revolução da internet, também disse acreditar que a transformação trazida pela inteligência artificial é “maior, mais importante e mais significativa” que a da própria internet.

Capacite-se em IA: gratuito e com certificado, este curso ensina como começar uma carreira na área – o mesmo sem saber programar!

A pesquisadora Amy Webb (uma das maiores referências quando o assunto é previsões e tendências tecnológicas), que também apresentou um painel durante o evento, corroborou a opinião de Dell. “Essa onda de inovação é tão poderosa e abrangente que promete remodelar a própria essência da nossa existência, desde as complexidades das cadeias de suprimentos globais até os detalhes dos hábitos diários, dos corredores do poder na política global às normas não ditas que regem nossas interações sociais”, disse ela.

Veja, abaixo, outras reflexões trazidas pelos especialistas a respeito do futuro da tecnologia durante o evento.

A procura por IA generativa seguirá crescendo

Segundo Dell, o avanço da IA sinaliza uma mudança fundamental na forma como buscamos conhecimento. Com a promessa de respostas mais precisas e perspicazes, é inevitável que as pessoas se voltem cada vez mais para a IA generativa, abandonando os métodos de pesquisa online tradicionais.

A tecnologia será cada vez mais acessível

“Em pouco tempo, teremos 5 bilhões de pessoas com PCs e telefones acessando a IA, e isso é muito legal”, disse Dell. “O custo de ter um superpoder cognitivo como seu amigo, facilitando tudo o que você deseje fazer, está se aproximando de zero, e esse é um pensamento realmente interessante.”

EXAME dá certificado para quem participar de treinamento gratuito sobre IA; saiba mais aqui

IA como um diferencial competitivo para as empresas

Para Amy Webb, soluções de IA personalizadas “apresentam oportunidades para desenvolver plataformas proprietárias, ferramentas hiperespecializadas e novos modelos de negócio que diferenciam uma organização”. Mas, para que isso seja possível, a pesquisadora também enfatiza a importância de considerar questões éticas e de segurança no desenvolvimento da tecnologia, incluindo a necessidade de licenciamento profissional para modelos de IA dentro das empresas.

Raciocínio complexo e mais avanços tecnológicos

“Os modelos [de IA] agora podem raciocinar sobre conceitos em texto, não apenas realizar correspondências de padrões. Eles exibem formas de senso comum e analogia — tarefas antes vistas como exclusivamente humanas. E aplicam essas habilidades de raciocínio em modalidades diferentes — texto, imagem, vídeo e mais”, diz Webb.

Segundo ela, também não deve demorar muito para que a IA seja capaz de detectar sentimentos e prever intenções humanas por meio de dispositivos conectados, como os óculos Vision Pro, da Apple. "Eles podem fazer isso, em parte, lendo o movimento da sua pupila. Se você se animar ou se irritar, a sua pupila vai se mover de maneira automática, antes mesmo de você estar ciente desses sentimentos, o que significa que seu computador facial pode prever suas ações antes de você”, disse.

Não sabe por onde começar quando o assunto é IA? Clique aqui para dar o primeiro passo!

Inteligência Artificial: Carreira do Futuro

De olho na crescente relevância das ferramentas de IA para o mercado, a EXAME apresenta, entre os dias 20 e 26 de março, a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro . Um treinamento virtual e gratuito que tem como objetivo apresentar, a profissionais dos mais variados setores, como se beneficiar das ferramentas de inteligência artificial em suas carreiras.

“A série é a porta de entrada não apenas para entender, mas também para aplicar a IA no seu dia a dia profissional”, garante Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME e professora da série, em um vídeo de divulgação do projeto.

Vale destacar que não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades com programação para participar do treinamento -- e que todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo ao final dos encontros.

QUERO ACOMPANHAR A SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL!