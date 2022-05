Dia dos Namorados: campanha do Boticário tem poliamor e “contatinho”

Na noite de ontem, 24, foi ao ar a campanha do Dia dos Namorados do Boticário. Mas, neste ano, a empresa de beleza resolveu inovar e rebatizar a data para o Dia do Amor, ampliando a celebração para diversos arranjos de relacionamento.

No vídeo da campanha, batizada de Questionamentos e criado pela agência AlmapBBDO, há desde solteiros que colecionam contatinhos, amigos coloridos até casais de idosos que estão em um casamento de décadas.

Segundo o Boticário, a campanha quer celebrar as diferentes formas de amar, incluindo os adeptos do poliamor e até mesmo aquele ex que vira atual de vez em quando. “Em tempos de amores mais fluidos e diante de um contexto pós-pandêmico, viver o momento tornou-se uma necessidade latente de grande parte da população”, diz a empresa.

Por isso, a campanha quer ir além dos relacionamentos com o título de “namoro”. “Os relacionamentos de hoje não se enquadram mais dentro dos modelos que, por muito tempo, foram considerados “padrões”. Por isso é fundamental celebrar a diversidade das mais diferentes formas de amor”, destaca Marco Giannelli (Pernil), CCO da AlmapBBDO.

VEJA TAMBÉM:

Dia das Mães: campanha do Boticário fala de culpa materna e promove debate

Na Alexa, O Boticário conta "Histórias do Alex" e busca visibilidade trans