De embalagens a diversidade: Irani seleciona 12 startups para programa de inovação

A Irani anunciou as escolhidas na terceira edição do seu programa de inovação aberta, o Irani Labs. Com foco em ESG, a iniciativa recebeu de 72 startups e chegou na reta final com 22 concorrentes.

Os projetos, avaliados com a participação da BASF, iFood e Mercado Livre, foram escolhidos a partir na análise do potencial de impacto real que podem gerar na sociedade em áreas como gestão de resíduos, mudanças climáticas, embalagens sustentáveis, diversidade e comunidades do entorno e melhoria na condição de trabalho de catadores.

Na próxima etapa, as startups devem avançar na apresentação de produtos e soluções à Irani e receberão mentorias para desenvolvimento. A última fase será a escolha de seis dos doze projetos para a implementação de pilotos.

O programa é desenvolvido em parceria com a aceleradora de impacto Quintessa e faz parte de um pacote de ações de inovação aberta da companhia.

De acordo com a Irani, o objetivo com o projeto é que as startups se tornem parceiras de negócio, abrindo caminho para futuros investimentos a partir do Irani Ventures, veículo de Corporate Venture Capital (CVC) com orçamento de R$ 10 milhões para ser usado ao longo dos próximos sete anos.

Quais são as startups escolhidas: