Esse profissional virou “peça de ouro” para empresas globais e recebe até R$ 40 mil mensais com IA

Um estudo da Cortex analisou mais de três milhões de vagas no Brasil entre março e junho e descobriu que 34.324 estavam ligadas à inteligência artificial. Além disso, machine learning e Internet das Coisas estão entre as três tecnologias de conhecimentos mais demandados no mercado nacional.

Essa escassez explica por que profissionais capazes de dominar IA se tornaram verdadeiras “peças de ouro” para empresas globais e de alta tecnologia.

Salários que refletem essa valorização

No Brasil, a remuneração para quem atua com IA ainda varia bastante dependendo do nível de especialização.

O Guia Salarial da Robert Half de 2025 aponta que especialistas em IA iniciantes chegam a ganhar, em média, R$ 16 mil por mês. Porém, a inteligência artificial é a habilidade tecnológica mais buscada e os salários relacionados chegam a atingir R$ 40 mil mensais.

Outro indicativo de prestígio vem da criação do cargo de diretor de IA, que cresce em empresas maduras. Profissionais nesse cargo já podem ter salários de até R$ 35 mil mensais .

O que caracteriza esse profissional tão valorizado?

O profissional de IA que se destaca não trabalha apenas com códigos: ele combina:

Visão estratégica sobre uso de modelos de linguagem, automação e aprendizado de máquina;

Capacidade técnica para implementar e escalar sistemas inteligentes;

Habilidades de liderança e comunicação , articulando a adoção da IA dentro da cultura e dos objetivos da empresa.

São essas qualidades que o tornam um recurso indispensável — e bem remunerado — para empresas que querem fugir da mesmice e ganhar competitividade através da inteligência artificial.

