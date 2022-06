Crise nas empresas de tecnologia: movimento é cíclico e merecido, diz BW

Ao longo da última metade do século passado, o Vale do Silício alternou entre duas atividades semelhantes e muitas vezes em conflito: criação de riqueza e ganhar dinheiro. A criação de riqueza é o ato da invenção e da paciente construção de negócios de longo prazo. É a maré alta que levanta os barcos de funcionários, acionistas e todos os outros.

Ganhar dinheiro é o impulso básico: a busca por um dinheiro rápido. A indústria da tecnologia e seus felizes e ousados patronos aprenderam, repetidas vezes, o que acontece quando o lucro de curto prazo tem precedência sobre o desenvolvimento de empresas estáveis que podem criar coisas boas.

E, no entanto, aqui estamos novamente. Após anos de avaliações descontroladamente infladas, esquemas de pirâmide com sabor de criptografia e todo tipo de real oportunismo, nos levaram ao estouro de 2022.

Até agora, este ano, o S&P 500, índice de empresas de tecnologia pesada com capital aberto, perdeu pouco menos de um quinto de seu valor. Entre os mais atingidos estão: Amazon (-36%), Tesla (-38%), Meta (-45%), Zoom (-44%) e Shopify (-76%).

Assine a EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras!

Sacerdotes do capital de risco

Como um todo, as empresas apoiadas por capital de risco que abriram capital durante a pandemia caíram 48%, de acordo com o PitchBook. “Os tempos de boom da última década acabaram sem sombra de dúvidas”, escreveram os sócios da empresa de capital de risco Lightspeed Venture Partners em maio, num exemplo representativo do sentimento da indústria que circula em apresentações. “Instalou-se o Schadenfreude.” (Schadenfreude é o sentimento de alegria ou satisfação despertado pelo infortúnio de uma outra pessoa.)

Os sumos sacerdotes do capital de risco costumam argumentar que essas crises são atos macroeconômicos de Deus, como uma tempestade de 100 anos, ou, tudo bem, talvez uma tempestade de 15 anos. Nesse caso, continua a argumentação, duas décadas de baixas taxas de juros transformaram as empresas de tecnologia em atraentes investimentos, enviando uma enxurrada de capital dos mercados públicos.

A competição para apoiar as startups mais promissoras levou as avaliações a níveis insustentáveis, até que uma confluência sem precedentes de más notícias (Covid-19, Ucrânia, inflação) fez com que tudo desabasse. É reconfortante culpar o mundo. Mas a explicação verdadeira, que exige uma avaliação real, é que a indústria, mais uma vez, está enfrentando o impacto de suas más decisões.

Tudo começou com as duas coisas que motivam todos os capitalistas de risco: 1) um medo paralisante de perder a próxima grande coisa e 2) ganância. Há uma década, novas empresas começaram a sair de escolas de startups, como a Y Combinator, pedindo para serem avaliadas em milhões de dólares antes mesmo de ganhar um centavo.

Colapsos de alto perfil

Para atrair startups mais promissoras, certas empresas de capital de risco, notadamente a Andreessen Horowitz, endossaram avidamente essa inflação de alto risco e muitas vezes permitiram que os fundadores sacassem dinheiro antes de comprovar seus modelos de negócios.

Colapsos de alto perfil, como o desastre de exames de sangue da Theranos e o compartilhamento de escritórios WeWork, produziram alguma exposição televisiva digna de compulsão, mas não levou ao abandono dessa mentalidade de dinheiro.

Em vez disso, as empresas de capital de risco e seus novos rivais, como o Grupo SoftBank e Tiger Global Management, continuaram lutando para investir e aumentar os preços o tempo todo. “Havia muito dinheiro disponível em todos os estágios e em todos os lugares que você olhasse”, diz Jeff Clavier, sócio-gerente da Uncork Capital, fundo de investimentos de negócios em estágio inicial.

Compreensivelmente, muitos fundadores pegaram todo o dinheiro barato que conseguiram. Algumas grandes startups levantaram várias rodadas de financiamento por ano, com os fundadores descarregando partes de suas ações pessoais para pagamentos antecipados e empregando esquemas de financiamento arriscados, como notas conversíveis, em que os investidores podiam comprar participações mesmo sem saber sobre avaliações futuras.

A supervisão incorporada ao processo de oferta pública inicial conseguiu proteger os mercados mais amplos de algumas propostas de IPO especialmente improváveis, como a da WeWork em 2019, que entrou em colapso após o escárnio universal de suas divulgações financeiras.

Ofertas "cheque em branco"

Rapidamente, as empresas privadas encontraram uma solução alternativa em empresas de aquisição de propósito específico, ou SPACs. Essas ofertas de “cheque em branco” abriram caminho para empresas virarem públicas, incluindo o credor SoFi, as empresas espaciais Rocket Lab e Virgin Galactic, o serviço de assinatura de produtos para animais de estimação Bark e o Grab (o “Uber do Sudeste Asiático”).

Todos estão negociando bem abaixo de seus preços de oferta. “Muitas pessoas acumularam e diluíram a marca SPAC por não estarem preparadas”, diz Yelena Dunaevsky, advogada especializada em SPACs no escritório de advocacia Woodruff Sawyer. “Algumas empresas-alvo não estavam em um momento em que deveriam estar abrindo o capital.”

Esse mau comportamento foi ofuscado pelos borbulhantes mercados de criptomoedas, que cegaram o Vale do Silício, suas contrapartes da indústria em todo o mundo e muitas outras pessoas para os riscos que acompanham seu jogo feroz.

Especuladores empilharam moedas digitais, trocas obscuras e ativos virtuais. O discurso pretensioso da Web3 soa como criação de riqueza — descentralizar a internet e colocá-la no blockchain, e assim se pode criar um conjunto de ferramentas que restauram o poder das pessoas e as libertam da dependência de gigantes da tecnologia e bancos tradicionais.

Mas a maioria dos modismos de criptomoedas até hoje tendem a envolver saques rápidos que deixam as outras partes com muito dinheiro falso. Existem ofertas iniciais de moedas, tokens não fungíveis e esquemas de stablecoin, como o TerraUSD, que recentemente despencou em valor depois de sofrer o equivalente criptográfico de uma corrida bancária. Desde o início do ano, o Índice Bloomberg Galaxy Crypto, que mede o desempenho das principais criptomoedas, caiu 48%.

"Algo não está certo aqui"

A mania parecia atingir seu momento mais agudo de “algo não está certo aqui” durante o Super Bowl deste ano, quando a NBC transmitiu anúncios de criptomoedas estrelados por LeBron James, Matt Damon e Larry David. Para os técnicos que não têm idade suficiente para se lembrar dos infames comerciais de marionetes de meia que pareciam sinalizar o estouro da bolha das pontocom, os anúncios do Super Bowl deram uma amostra de como isso seria.

Apesar das semelhanças com as desacelerações passadas, o estouro de 2022 também parece estranhamente desconhecido, talvez porque faz tanto tempo desde o último choque nesse nível. Uma sinistra diferença é que os ciclos de crescimento anteriores duraram cerca de oito anos.

Como um vulcão está muito adormecido, a pressão vem se acumulando neste há mais de uma década. Em 2021, as startups de tecnologia dos Estados Unidos arrecadaram três vezes o valor arrecadado no ano 2000, e esse colapso também é global de uma maneira que que não ocorreu nas desacelerações anteriores do setor.

Os preços e as avaliações das ações caíram do Reino Unido à China, onde uma campanha do Partido Comunista para conter o poder de gigantes da tecnologia como Alibaba, Tencent e Didi demoliu ações e avaliações de empresas privadas no ano passado.

O mundo da tecnologia também se sente mais político e dividido externamente do que durante as crises anteriores, como se algumas das mesmas ferramentas que exacerbaram as divisões políticas em outros lugares agora estivessem sendo treinadas para dentro.

Em nenhum lugar isso é mais aparente do que na quixotesca aquisição do Twitter por Elon Musk, uma compra que pode ou não ser suspensa enquanto se aguarda uma análise da prevalência de bots no site de mídia social. No mês passado, Musk declarou sua fidelidade ao Partido Republicano e acusou as pessoas menos propensas a chamar alguém de “pedófilo” de serem vítimas de um “vírus da mente desperta”.

Monólito desmoronando

Isso parece novo. Steve Jobs e Bill Gates receberam a deferência de uma impressionante gama de políticos, mas mantiveram-se amplamente apolíticos por um motivo — eles precisavam de clientes de ambos os lados do espectro. Agora, o monólito de tecnologia que o dinheiro acumulou por uma geração está desmoronando.

Primeiro, o ex-presidente Donald Trump forçou as empresas de tecnologia a tomar partido em questões como imigração, liberdade de expressão versus desinformação e sua proposta de proibição do site de compartilhamento de vídeos TikTok. Mesmo ausentes, os tuítes diários de Trump (por enquanto), os fundadores e financiadores de startups de hoje ainda precisam contar com a política aberta de pessoas como Musk, Peter Thiel e Marc Andreessen sobre questões como o perdão dos empréstimos universitários, impostos e quem deveria ficar quieto.

Este azedume levou a uma onda de deserções de alto perfil do Vale do Silício para Miami e Austin, cidades que prometem uma base ainda maior de laissez-faire. A indústria não pode mais concordar com uma questão de consenso universal, se a Bay Area for o centro de seu mundo.

Uma coisa que provavelmente não mudará nesta crise é quem sofre com ela: investidores regulares e funcionários comuns. Como os fundadores e investidores institucionais que descarregaram suas ações durante os bons tempos, as empresas de capital de risco ganharam pesadas taxas de administração, não obstante o que acontecesse com as startups de seu portfólio.

Esses investidores ainda estão com um recorde de 300 bilhões de dólares em capital não investido e continuarão a receber taxas de administração, independentemente de seu histórico ou do desempenho do mercado.

Enquanto isso, mais de 13.000 trabalhadores de tecnologia em todo o mundo foram demitidos desde o início de abril, de acordo com o site de rastreamento Layoffs.fyi, que inclui cortes de alto perfil na Netflix e no site de negociação de ações Robinhood Markets.

Rumo à catástrofe, de primeira classe

Provavelmente há muito mais por vir, principalmente se a recessão se arrastar até 2023. “Na verdade, ainda não vimos nenhuma carnificina real”, diz o capitalista de risco Elad Gil, “as coisas que tendem a acontecer quando o dinheiro realmente seca. Eu acho que muitas pessoas estão incertas ou em negação.”

Negar, é claro, é um bilhete de primeira classe para a catástrofe em qualquer desaceleração do mercado. É isso que essa edição anual de tecnologia da Bloomberg Businessweek está aqui para dissipar.

Nosso almanaque guiará o leitor pelos picos e vales do cenário tecnológico que resta, incluindo o fracasso do Facebook em vencer o TikTok em seu próprio jogo, os custos da supremacia do navegador do Google, uma difícil avaliação da economia de aplicativos e o destino de todos aquelas empresas de scooters — lembram-se delas? — aquelas que ganharam destaque durante um período menos turbulento.

Há também exames de um novo tipo de mercado de previsão on-line e a controversa popularidade da pontuação de risco poligênico, que visa ajudar os pais submetidos à fertilização in vitro a reduzir o risco de câncer, diabetes e outras doenças em seus filhos.

Essas tecnologias, e outras como realidade aumentada e virtual, estão mantendo otimistas muitos veteranos do setor, mesmo sob o aperto de aço de uma nova crise. “Estranhamente, estou bastante otimista”, diz Michael Moritz, sócio da Sequoia Capital.

“Esse choque vai trazer uma poderosa limpeza para muitas empresas, e algumas serão capazes de tolerar as consequências e outras não. As que o fizerem ficarão bem.”

LEIA TAMBÉM

Honestidade como modelo de negócio? Mercadinho sem vendedor cresce 400% em um ano

Payface, de reconhecimento facial, faz rodada série A com BTG e Oikos