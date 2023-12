CPFL fortalece sua estratégia ESG com compromissos ambiciosos para 2030

A CPFL lançou em 2022 o seu Plano ESG 2030 com metas ambiciosas como ter portfólio 100% renovável, ser carbono neutro a partir de 2025, atingir 85% dos gastos com fornecedores que apresentam práticas avançadas em sustentabilidade e investir R$ 230 milhões em programas socioambientais que maximizem a transformação social das comunidades. O plano é uma evolução da estratégia de sustentabilidade desenvolvida em 2019, com vigência em 2020-2024. “No início de 2022, percebemos que já estávamos muito próximos das metas de 2024, então resolvemos avançar”, reforça Rodolfo Sirol, diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CPFL.

Para Sirol, o desafio de gerar energia limpa é o mais óbvio e a empresa já avança a passos largos nessa direção. Desde 2010 a CPFL tem uma diretriz de investimento exclusivo em energia renovável, e atualmente seu portfólio já é 96% renovável.

O Plano ESG 2030 está organizado em quatro pilares: Soluções renováveis e inteligentes, Operações sustentáveis, Valor compartilhado com a sociedade e Atuação segura e confiável. Um exemplo é o programa CPFL e RGE nos Hospitais. São beneficiados hospitais públicos que prestam serviços essenciais para a população, com os recursos de eficiência energética (PEE), por meio da instalação de painéis fotovoltaicos para autogeração, lâmpadas e equipamentos mais eficientes, além de ações voltadas para a humanização do atendimento aos pacientes. Esse programa gera uma economia relevante com a conta de energia, que pode ser revertida para melhorar a própria prestação do serviço de saúde. Já são 427 entidades atendidas, representando uma economia de R$ 28 milhões.

“Para a CPFL Energia, além de entregar os resultados, é essencial cuidar do ‘como’ os entregamos”, afirma Sirol.

Saiba mais sobre os 23 compromissos públicos da CPFL para 2030 e sua jornada para chegar lá no videocast da EXAME com o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rodolfo Sirol.