Council of the Americas reúne líderes para discutir desafios e oportunidades na América Latina

No próximo dia 30 de outubro, Miami será palco do tradicional Simpósio do Council of the Americas e da 29ª edição do Prêmio BRAVO Business, que acontecerá no Loews Hotel Coral Gables.

O evento anual reunirá executivos globais e líderes empresariais com foco em debater temas estratégicos e os desafios que impactam a América Latina e o cenário global de negócios. A expectativa é que mais de 500 líderes representando multinacionais, startups unicórnios da região, universidades, ONGs e grandes grupos de mídia compareçam ao evento.

Para Maria Lourdes Teran, vice-presidente da AS/COA Miami e presidente do Prêmio BRAVO, a relevância do simpósio se traduz na força da inovação e no valor do diálogo entre os líderes de grandes empresas. “Essas discussões são um incentivo para o desenvolvimento de novas ideias e a criação de um futuro melhor para a América Latina”, afirma Teran.

América Latina no cenário global

Entre os painéis confirmados, o evento abordará a crescente importância da América Latina no cenário global. Um dos debates contará com a presença de Paula Santilli, CEO da PepsiCo América Latina; Roberto Alvo, CEO da LATAM Airlines; Cristina Palmaka, presidente da SAP América Latina & Caribe; e Ariane Ortiz-Bollin, vice-presidente e Senior Credit Officer da Moody’s Ratings para a América Latina.

O moderador será Michael Stott, do Financial Times. O painel trará uma análise sobre o papel das empresas latino-americanas no contexto de mudanças geopolíticas e nos esforços pela sustentabilidade.

Outro destaque será o painel sobre transição energética na região. A América Latina, com seus recursos naturais renováveis, está bem-posicionada para liderar a transição para energia limpa. Executivos como Juan Ignacio Rubiolo, da AES Corporation, e Shannon Kellog, da Amazon Web Services, estarão presentes para discutir investimentos em infraestrutura e o impacto das regulamentações locais.

Segundo Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy e moderador do painel, a troca de ideias entre as empresas e o governo é fundamental para acelerar o crescimento sustentável da região.

Inovação e inclusão digital

Com a presença de grandes líderes tecnológicos, como Paula Bellizia, vice-presidente da AWS América Latina, e João Vitor Menin, CEO da Inter&Co, o simpósio vai explorar como a expansão digital pode impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável na América Latina.

Neste painel, os executivos discutem como a tecnologia pode aumentar o acesso a serviços financeiros e melhorar a conectividade em comunidades vulneráveis. A sessão será moderada por Francisco Aldaya, editor-chefe da Bloomberg Línea.

Além disso, a apresentação sobre megatendências de 2025 trará Haim Israel, estrategista global e Chefe de Pesquisa Temática do Bank of America, para falar sobre as tendências que moldarão o cenário empresarial global. Entre os temas previstos estão a transformação digital, os avanços na inteligência artificial e as novas práticas de sustentabilidade corporativa.

Prêmio BRAVO Business e homenagens

O encerramento do evento contará com a cerimônia do Prêmio BRAVO Business, que reconhecerá lideranças excepcionais nas Américas. Paula Santilli, CEO da PepsiCo América Latina, será premiada com o BRAVO Visionary Leadership Award. A Globant será nomeada “Empresa da Década”, enquanto João Vitor Menin, CEO da Inter&Co, receberá o prêmio de CEO Inovador do Ano. Esses prêmios são um reconhecimento da contribuição dessas lideranças para o desenvolvimento sustentável e econômico da região.

Para os organizadores, o encontro anual é uma oportunidade de conectar empresas e governos e estimular a criação de uma agenda conjunta voltada para a inovação, sustentabilidade e inclusão digital.