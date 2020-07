Cosan vai simplificar estrutura societária e pode listar subsidiárias

A Cosan anunciou nesta sexta-feira um plano para simplificar sua estrutura societária em uma única holding, e a preparação para possível listagem em bolsa das subsidiárias Moove, Raízen e Compass.

Os conselhos de administração da Cosan, da Cosan Logística e da Cosan Limited aprovaram proposta para organizar a estrutura societária em somente uma holding.

Segundo o fato relevante, o objetivo do plano é simplificar a estrutura do grupo, unificando os free floats das companhias, aumentando a liquidez das ações e “destravando valor” do conglomerado.

Concluída a operação, as ações da Cosan Limited e da Cosan Log, esta dona da Rumo, serão unificadas sob o guarda-chuva da Cosan, que seguirá sob controle da Aguassanta, veículo de investimento da família Ometto. O grupo estima que a operação seja concluída em cerca de 180 dias.

O passo seguinte será preparar companhias do conglomerado “para a eventual realização de ofertas públicas iniciais de ações”, diz outro trecho do documento.

Além da própria operadora de logística Rumo, estarão sob a estrutura planejada a Raízen Combustíveis; a produtora de açúcar e álcool Raizen Energia; a Compass, que abriga a Comgás; e a Moove, de Lubrificantes.

O fato relevante afirma ainda que serão formados comitês independentes para negociar a relação de troca das ações e que as empresas serão avaliadas pelo valor econômico.