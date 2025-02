Consultoria 360°: como a W1 cresceu +130% oferecendo soluções financeiras completas

Enxergar uma lacuna específica no mercado financeiro foi o que impulsionou a criação da W1, empresa especializada em consultoria financeira e assessoria de investimentos. Segundo Gabriel Mangueira, CEO da W1, quando a companhia foi fundada, em 2010, não existiam players independentes que oferecessem serviços combinados de estratégias financeiras e atendimento personalizado a clientes com menos de R$ 1 milhão investidos.

“Em geral, bancos e instituições financeiras focam o atendimento de investidores com valores aplicados muito altos. Assim, uma grande parte dos brasileiros estava desassistida. Por isso, o foco da W1 é oferecer um atendimento personalizado que, com tecnologia proprietária, consegue atingir alta escala, inclusive para pessoas com menos de R$ 1 milhão para investir”, explica o executivo. Na cartela de clientes da empresa estão, por exemplo, perfis como advogados, médicos e empresários.

O modelo de negócios, inspirado nas práticas europeias, deu certo. Hoje, com cerca de 100 mil clientes atendidos nos últimos 14 anos e quase R$ 2 bilhões em ativos sob custódia, a W1 se consolidou como uma das principais consultorias do país. Ao longo dos anos, a empresa criou soluções que formam um ecossistema de planejamento financeiro 360°, atendendo às diferentes demandas dos clientes — incluindo planejamento financeiro, assessoria de investimentos, consultoria patrimonial e empresarial.

“É comum vermos ofertas separadas de serviços: só investimentos, só seguros, só previdência, só assessoria… Criamos um ecossistema que engloba todas essas soluções. Fomos nos adaptando enquanto o mercado financeiro nacional avançava e nos especializando para entregar serviços cada vez mais completos e conectados”, destaca Mangueira.

O método W1 de planejamento financeiro é estruturado em cinco pilares fundamentais: organização financeira, expansão patrimonial, acúmulo de capital, proteção do patrimônio e planejamento sucessório. Juntos, eles garantem uma abordagem holística estratégica, propiciando segurança e crescimento financeiro para pessoas físicas (PF) e empresas (PJ).

Empoderamento financeiro

W1: empresa tem cerca de 100 mil clientes atendidos nos últimos 14 anos e quase R$ 2 bilhões em ativos sob custódia (W1/Divulgação)

O CEO destaca que a W1 tem um compromisso com a democratização do acesso ao planejamento financeiro de qualidade. Ainda que o dinheiro seja um assunto cheio de tabus, especialmente no Brasil, o planejamento financeiro é essencial para alcançar metas.

“Muitas vezes, a pessoa optou por um modelo de investimento ou de seguro há alguns anos, mas, quando analisamos, vemos que aquela não é a opção ideal para ela. Nem sempre é fácil fazê-la entender que precisa mudar. Os processos de educação e empoderamento financeiro dos clientes estão entre os nossos desafios”, conta o executivo.

Como mostram os números, a W1 consegue driblar esses desafios e conquistar a confiança da clientela. A empresa realiza o acompanhamento completo em todas as etapas da vida financeira dos clientes, desde a proteção patrimonial até o acúmulo, gestão de capital e planejamento patrimonial.

Para Mangueira, os resultados positivos estão atrelados ao trabalho primoroso dos consultores financeiros e dos assessores de investimentos da companhia – em média, profissionais com dois a cinco anos de experiência no mercado e que gostam de tecnologia e liderança.

Atualmente, a empresa conta com seis áreas de atuação integradas: Consultoria Financeira, Assessoria de Investimentos, Consultoria Patrimonial, Consultoria Empresarial, Soluções de Crédito PJ e Tecnologia.

Rumo aos R$ 3 bilhões

As estratégias da W1 resultaram em anos de crescimento robusto para a empresa. Entre 2022 e 2024, a companhia dobrou o número de clientes. Em 2024, inclusive, houve um crescimento recorde de mais de 130% – com o faturamento de quase R$ 100 milhões.

Com 29 operações espalhadas pelo Brasil, atualmente a empresa conta com mais de mil profissionais, incluindo cerca de 800 consultores financeiros, além de assessores de investimentos e especialistas em áreas estratégicas. Em 2024, foram mais de R$ 700 milhões de consórcios vendidos por meio de planejamento financeiro 360.

“Para 2025, a expectativa não poderia ser mais positiva. Nossa projeção é de expansão comercial com, pelo menos, dez novos escritórios pelo Brasil, além de 25 mil novos clientes. Também esperamos atingir a meta de mais de R$ 3 bilhões de ativos em custódia, fortalecendo ainda mais o nosso core”, conta Mangueira.

Novas soluções também estão na lista de desenvolvimento da empresa, especialmente investimentos em tecnologias próprias, como plataformas SaaS e aplicativos, para facilitar o atendimento dos mais de 5 mil usuários ativos no aplicativo W1.