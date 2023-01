Conheça quais foram os itens mais procurados na Shopee em 2022

A Shopee, plataforma de comércio eletrônico que conecta vendedores, marcas e consumidores, divulgou nesta segunda-feira, 2, um levantamento dos produtos mais buscados pelos consumidores em 2022. Entre os destaques estão bolsas femininas, tênis feminino, fone de ouvido, vestido e fone bluetooth.

“Fazer compras em e-commerce já é uma realidade entre todas as idades. O levantamento nos mostrou que os consumidores têm aproveitado cada vez mais a conveniência e a praticidade de comprar sem sair de casa e buscado cada vez mais produtos diversos.”, diz Felipe Piringer, responsável pelo Marketing da Shopee.

Setembro, novembro e julho foram os meses com mais vendas em 2022. O 9.9 Super Shopping Day, 11.11 Black Friday antecipada e 7.7 Aniversário Shopee foram as datas com mais venda no ano. Algumas campanhas tiveram a Xuxa como embaixadora da marca. Em agosto do ano passado, a apresentadora falou sobre a parceria com a Shopee em entrevista exclusiva à EXAME.

As categorias que mais venderam nestas datas foram:

Casa e Decoração

Beleza

Roupas Femininas

Sapatos

Acessórios de Moda

Itens mais buscados por mês na Shopee em 2022

Janeiro : mochila, material escolar e bolsa feminina

: mochila, material escolar e bolsa feminina Fevereiro : fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e mochila

: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e mochila Março : fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino

: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino Abril : fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino

: fone de ouvido sem fio, bolsa feminina e tênis feminino Maio : bota feminina, tênis feminino e bolsa feminina

: bota feminina, tênis feminino e bolsa feminina Junho : bota e tênis feminino

: bota e tênis feminino Julho : tênis e bolsa feminina e vestido

: tênis e bolsa feminina e vestido Agosto : tênis e bolsa feminina e vestido

: tênis e bolsa feminina e vestido Setembro : tênis e bolsa feminina e vestido

: tênis e bolsa feminina e vestido Outubro : tênis feminino, bolsa feminina e sandália

: tênis feminino, bolsa feminina e sandália Novembro : árvore de natal, vestido e sandália

: árvore de natal, vestido e sandália Dezembro: vestido, sandália e tênis feminino

Itens mais buscados por categoria na Shopee em 2022

Tecnologia: fone de ouvido sem fio, celular e caixa de som

fone de ouvido sem fio, celular e caixa de som Moda : bolsa feminina, tênis feminino e vestido

: bolsa feminina, tênis feminino e vestido Casa & Decoração: papel de parede, tapete e garrafa de água

papel de parede, tapete e garrafa de água Beleza: maquiagem, perfume e escova de cabelo

maquiagem, perfume e escova de cabelo Mercado : chocolate, doces e creme de avelã

: chocolate, doces e creme de avelã Saúde & Bem-estar: vibrador, sex shop e máscara descartável

Os termosforam os mais pesquisados entre todas as faixas etárias, inclusive entre os consumidores com mais de 50 anos, colocando a categoria deentre as mais buscadas de 2022 na plataforma. Além disso,cresceram em número de busca com um aumento de procura por: chocolate, doces, creme de avelã, pasta de amendoim e leite condensado.

