Conheça o lado agricultor – e sustentável – de Marcos Palmeira

O queijo minas frescal da fazenda Vale das Palmeiras, em Teresópolis, região serrana do Rio, recebeu este ano o prêmio ouro no Guia de Queijo, sendo eleito um dos melhores do Brasil, em uma avaliação que contou com mais de 120 queijos concorrentes, vindos de 18 estados brasileiros.

A fazenda pertence ao ator Marcos Palmeira. No ar como o protagonista Zé Leôncio, de Pantanal, ele divide seu tempo entre os estúdios de TV e os negócios no campo.

Por lá, toda a produção é orgânica, com certificação desde 1997, e acontece da maneira mais sustentável possível.

O portfólio da marca Vale das Palmeiras, é composto de uma variedade de laticínios (leite, queijos e iogurtes), e também mel, café e até chocolate – tudo livre de zoonoses, resíduos químicos e biológicos ou insumos sintéticos.

Os laticínios são 100% produzidos na fazenda; o chocolate usa matéria-prima vinda da propriedade da família na Bahia; e o mel e o café contam com a parceria de outros produtores.



Onde são vendidos os produtos da fazenda Vale das Palmeiras?

Os produtos são vendidos na cidade do Rio, em Teresópolis, Petrópolis, Niterói, Cabo Frio, Rio das Ostras, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda.

Paralelamente, há ainda o cultivo de hortaliças de forma agroecológica.

Um sonho antigo

O artista e produtor rural comprou as terras há mais de 20 anos, realizando um sonho antigo ligado às origens do avô. Na época, existia uma pequena produção tradicional de vegetais e a área estava bem degradada.

Com um plano de recuperação, foram cercadas as nascentes, a reserva legal e as áreas de preservação permanente. Com isso, a vegetação nativa foi se refazendo naturalmente. “Hoje somos uma RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural, onde o proprietário assume compromisso com a conservação da natureza”, diz, orgulhoso, o ator.

Quantos hectares tem a fazenda de Marcos Palmeira?

A fazenda de 200 hectares também é um local de aprendizagem. Uma das frentes é a parceria com a Embrapa, no projeto Balde Cheio, que tem como objetivo capacitar profissionais rurais por meio de técnicas e processos agrícolas, zootécnicos, gerenciais e ambientais.

São oferecidos também cursos de produção de queijos, pães de fermentação natural e outras práticas. Confira, a seguir, algumas fotos da fazenda.



Reflorestamento do Vale das Palmeiras

A última novidade da fazenda é o projeto de reflorestamento da propriedade, que está sendo realizado em parceria com o ITPA (Instituto Terra de Preservação Ambiental). “A organização que mais recuperou a Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro agora vai recuperar a nossa fazenda!”, contou o artista.

Além das duas RPPNs da propriedade, agora serão mais de 1,3 milhão de metros quadrados recuperados, com o plantio de cerca de 200 mil espécies nativas da Mata Atlântica, como jussara, jequitibá, aroeira e pau ferro.No vídeo a seguir, o ator conta mais detalhes sobre essa novidade, num momento da vida dele em que a arte imita a vida.