Congonhas e Santos Dumont terão reconhecimento facial

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), terá reconhecimento facial dos passageiros para os voos com destino (ou origem) ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). Essa será o primeiro uso da tecnologia de biometria para a ponte aérea e faz parte do projeto Embarque + Seguro 100% Digital, que dispensa apresentação do cartão de embarque e de documentos de identificação.

Desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura em conjunto com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa de tecnologia do Governo Federal, a novidade promete tornar os processos de embarque mais eficientes, ágeis e seguros. Antes desta aplicação entre as duas maiores cidades do país, o sistema foi colocado à prova em Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Salvador (BA).

Esse teste terá três diferentes etapas: na primeira, os passageiros farão a validação dos dados e da foto junto à base de dados governamental; na segunda, será realizado o reconhecimento facial para acessar a sala de embarque de ambos os aeroportos; e, por fim, diretamente no portão de embarque, para ser realizada a última verificação das informações pessoais antes de entrar na aeronave.

