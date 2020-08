Companhia aérea de Richard Branson, Virgin Atlantic declara falência

“O mundo das companhias aéreas não havia mudado muito. Passagens caras, com pouca ênfase nas necessidades dos clientes. Era uma experiência cinzenta e chata. Até que chegou a hora de alguém entrar e agitar as coisas.” Esse alguém era a companhia aérea Virgin Atlantic, fundada pelo bilionário Richard Branson. A descrição, em seu site, no entanto, precisa ser atualizada. Nesta terça-feira, 4, a empresa que deveria agitar as coisas entrou com pedido de falência.

A companhia aérea deu entrada no capítulo 15 em Nova York, de acordo com informações da Business Insider. O capítulo 15 é uma forma de falência projetada para casos que envolvem vários países. Ele fornece um mecanismo para empresas estrangeiras em processo de falência em seu próprio país para acessar o sistema judicial dos Estados Unidos. Protege efetivamente os ativos da Virgin nos Estados Unidos dos credores, enquanto um tribunal do Reino Unido supervisiona as reivindicações.

Fundada em 1984 em Londres, a Virgin Atlantic opera exclusivamente rotas internacionais. Suspendeu todas as operações em abril, quando a pandemia de coronavírus provocou um colapso na demanda de viagens, e retomou os voos em julho.

Chegou a anunciar um pacote de resgate privado de 1,2 bilhão de libras (1,57 bilhão de dólares), mas não finalizou o acordo. A companhia aérea chegou a pedir anteriormente, sem sucesso, um resgate do governo britânico. Branson também ofereceu sua ilha particular como garantia para um resgate ou empréstimo.

Nem mesmo a Delta, que detém 49% da companhia, pretende injetar dinheiro para salvar a Virgin Atlantic de uma possível reestruturação de falência. Isso porque as leis de propriedade estrangeira do Reino Unido impediriam a empresa ou qualquer outro investidor estrangeiro de aumentar sua participação.

Não à toa, na terça-feira da semana passada, a Virgin Atlantic disse durante uma audiência em Londres que ficaria sem dinheiro em setembro, informou a Bloomberg. O processo nos Estados Unidos parece estar vinculado à audiência de Londres, segundo a Business Insider, na qual um juiz deu o aval para uma reunião permitindo que os credores votassem no plano de reestruturação.