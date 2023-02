Quer vender mais no Carnaval? O Google ensina como em 5 passos

Após um hiato de dois anos e uma edição fora do “prazo”, o Carnaval de 2023 será, finalmente, o primeiro a assumir as configurações pré-pandemia. Com expectativa nas alturas, a data deve embalar bem mais do que uma boa leva de foliões, mas também pequenos negócios que querem surfar a onda da animação da população para vender mais e melhor.

Para atender a uma demanda de consumidores interessados em produtos e serviços específicos ligados à data, empreendedores podem adotar estratégias com o objetivo de impulsionar vendas digitais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o feriado prolongado de Carnaval deverá movimentar R$ 8,18 bilhões neste ano, cerca de 27% a mais que em 2022 —com destaque para o desempenho do setor de turismo.

“A oportunidade, para essas empresas, vem em forma de audiência”, diz Edson Sousa, especialista de negócios para pequenas e médias empresas do Google. De acordo com o especialista, mesmo com a ansiedade pelo retorno ao presencial, a mudança de hábitos em consequência da pandemia — o que favorece as compras digitais — é algo que veio para ficar. “Existe muita demanda e interesse do público”, diz. De acordo com uma pesquisa do Google, ainda que comprem fisicamente, 75% dos consumidores primeiro buscam por produtos online.

O que querem os consumidores

Um levantamento do Google indica os termos mais pesquisados nas semanas que antecedem o período comemorativo. Na lista de prioridades econômicas dos consumidores estão hospedagens em diferentes destinos de viagens (23%) e restaurantes (22%). Já entre as categorias que devem ser mais estimuladas do ponto de vista econômico destacam-se produtos como bebidas, passagens aéreas e fantasias.

Os produtos mais buscados para o Carnaval

No Google, alguns termos associados à palavra 'carnaval' apresentaram interesse crescente nas buscas na primeira semana de fevereiro. Alguns deles com um aumento súbito de até 250%. Veja abaixo:

Saia Paetê: +257%

Fantasia Vandinha: +235%

Maquiagem: +225%

Fantasia Infantil: +210%

Makes: +131%

Máscara: +126%

Decoração: +118%

Tiara: +94%

Saia de Franja: +93%

Saia Tule: 60%

Fantasia Sereia: +49%

Segundo Sousa, os resultados são indicativos importantes para pequenos negócios, que podem buscam não apenas a diferenciação ao anunciar produtos e serviços em alta em meio à alta competitividade de alguns segmentos, mas também uma maneira de impulsionar a visibilidade de produtos secundários.

O aumento repentino de acessos no site e redes sociais de PMEs também serve de estímulo para que esses negócios entendam certos fluxos de estoque, e assim possam precificar produtos de acordo com suas reais demandas, avalia. “É importante determinar o mix de produtos, do ponto de vista de estoque. Acompanhar tendências em tempo real pode ajudar um lojista a determinar o melhor mix para compor o portfólio nesta época”, diz.

A importância da definição correta de preços fica ainda mais evidente com os achados recentes do Google em relação ao desejo de consumidores em reduzirem custos e gastarem menos neste Carnaval. A análise, feita com 1.500 brasileiros um mês antes da data, indicou que 40% não pretendem gastar mais do que no ano passado, seja pela cautela em relação às finanças pessoais ou pela piora financeira de um ano para o outro.

Além da relação estratégica entre demanda e preço, o especialista destaca seis dicas para PMEs que desejam impulsionar suas vendas digitais no período. Veja abaixo:

Dicas do Google para vender mais no Carnaval

1. Aproveite o boom de alguns termos

O aumento repentino de buscas por determinados termos podem ser vantajosos para empresas que souberem acompanhar tendências de busca em tempo real. No caso de PMEs contratantes de anúncios pagos, por exemplo, a atenção a palavras-chave mais populares pode auxiliar na elaboração de campanhas mais assertivas no período. “São palavras-chave que podem orientar campanhas inteiras e investimentos em publicidade mais inteligentes”, diz Sousa.

Para essas empresas, o Google disponibiliza um recurso dentro de sua plataforma de publicidade digital que indica termos em alta.

2. Fale sobre (e viva) o Carnaval

É essencial criar uma comunicação específica para este momento. Segundo Sousa, ainda que não prepare ofertas específicas para o Carnaval, pequenos negócios devem acompanhar o embalo da data e também “entrar na folia”. “Pode haver um gap de comunicação se sua empresa não estiver no clima da sazonalidade”, diz.

A recomendação, segundo ele, é adaptar a comunicação sobre o Carnaval com textos e imagens em anúncios digitais, por exemplo.

3. Entregas não podem falhar

Em compras online, o preço não é a única coisa que importa. Os prazos também são relevantes, e entregas ágeis e fretes reduzidos podem ser atrativos no período. “Avalie se o frete grátis é uma possibilidade. No e-commerce, esse tipo de diferenciação faz toda a diferença”.

4. Mantenha-se atualizado

É importante manter o perfil da empresa atualizado. Atualmente, isso é feito por uma ferramenta gratuita do Google. Entre as informações estão as mais básicas como o horário de funcionamento durante o feriado e as boas fotos dos produtos. “Um perfil mais completo traz mais relevância e visibilidade a qualquer momento do ano, mas principalmente em momentos sazonais”, diz.

5. Atenção aos formatos de conteúdo

Para atrair a atenção dos consumidores, é preciso estar onde ele está. O alcance depende da adaptação a diferentes formatos de conteúdo, como imagens, áudios e vídeos.

Não sou varejista, e agora?

Segundo Sousa, toda compra, seja ela online ou não, segue uma jornada de decisão. Para influenciar o consumidor nesse percurso, empresas devem estar presentes em diferentes canais e etapas da jornada. Ainda que não vivencie uma alta na demanda — e consequentemente nas vendas — devido ao Carnaval, todo tipo de empresas, seja ela varejista ou não, pode se beneficiar da data.

“Uma empresa pode não vender naquela data em si, mas precisa saber aproveitar o tráfego e usar isso em seu favor no futuro!, diz. Como exemplo, ele cita a conversão de leads, termo usado para definir consumidores que expressam interesse em uma empresa, ainda que não compre um produto em seu primeiro contato com ela.