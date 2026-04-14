Como US$ 22 mil viraram 235 unidades e um modelo que cria milionários

Uma compra de US$ 22 mil deu origem a um dos casos mais consistentes de geração de valor no varejo americano.

Ao transformar um pequeno restaurante em uma rede com mais de 235 unidades, Eddie Flores Jr. estruturou um modelo que vai além da expansão tradicional e chama atenção pela capacidade de distribuir riqueza entre operadores.

O ponto de partida do negócio não foi escala, mas posicionamento. Desde o início, Flores Jr. entendeu que o produto não era apenas comida, mas a experiência associada à cultura havaiana. Essa percepção orientou todas as decisões estratégicas.

Enquanto concorrentes buscavam adaptação a diferentes mercados, a operação manteve consistência na proposta original. Essa disciplina fortaleceu a marca e criou um diferencial competitivo difícil de replicar.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Expansão com controle e geração de valor

A expansão da rede não seguiu o modelo agressivo comum no franchising. As unidades foram abertas de forma gradual, muitas vezes por meio de relações diretas e confiança entre os envolvidos.

Um dos movimentos mais relevantes foi a transferência de unidades para funcionários. Ao criar caminhos reais de participação, a empresa estruturou um modelo que distribui valor ao longo da cadeia.

Esse formato altera a lógica tradicional de crescimento. Em vez de centralizar ganhos, a operação amplia o engajamento e fortalece a sustentabilidade do negócio.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.