Em 3 dias o negócio desses amigos lucrou US$130 mil e hoje chega a 7 dígitos: ‘A receita só cresceu’

Loisa
Redatora
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h19.
Com menos de US$ 20 mil investidos e uma operação limitada aos fins de semana, Scott Hattis e Kenneth Luna lançaram a Loisa, marca de temperos e alimentos latinos naturais.
A proposta nasceu da indignação com o uso de corantes e aditivos artificiais em produtos tradicionais da culinária latina. Mas foi a combinação de visão financeira, inteligência de mercado e disciplina operacional que transformou o negócio em um verdadeiro case.
Hoje, a Loisa registra cerca de US$ 15 milhões em vendas acumuladas e comercializa aproximadamente 75 mil unidades por mês nos EUA. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
No início, Loisa era um projeto paralelo tocado fora do expediente e aos fins de semana. Hattis, que atuava com marketing de produtos em uma agência de branding, aproveitou sua experiência anterior para aplicar princípios de construção de marca desde o primeiro lote.
A dupla desenvolveu os temperos em casa, com base nos próprios hábitos culinários, e lançou os primeiros produtos com menos de US$ 20 mil, bancados do próprio bolso.
A estratégia era testar o mercado com baixo risco e provar demanda antes de escalar. Os primeiros resultados vieram de forma modesta, mas com excelente recepção do público.
O ponto de virada aconteceu quando o CEO de uma grande marca de alimentos hispânicos fez declarações públicas controversas, gerando desaprovação na comunidade latina. Loisa, com seu posicionamento autêntico e compromisso com ingredientes reais, foi rapidamente vista como uma boa alternativa.
Em apenas três dias, as vendas saltaram para US$ 130 mil, superando todo o faturamento do ano anterior. Foi a validação definitiva para Hattis deixar a consultoria e mergulhar em tempo integral no negócio.
Essa mudança de patamar também exigiu decisões financeiras rápidas e estruturadas, com foco em garantir liquidez, escalabilidade e capacidade de entrega, como:
Com a consolidação da marca, Loisa iniciou a entrada em varejistas físicos e marketplaces como a Amazon. Hoje, a empresa vende cerca de 75 mil unidades por mês e dobrou o crescimento na Amazon nos últimos seis meses.
Segundo os fundadores, o foco agora está na distribuição estratégica, escolhendo cuidadosamente os parceiros e canais.
Hattis reconhece que um dos maiores desafios foi demorar para delegar funções-chave, especialmente na área operacional. Por muito tempo, ele acumulou funções como controle de estoque, atendimento ao cliente e marketing, o que limitou a capacidade de crescimento.
Esse ajuste permitiu que ele e Luna passassem a atuar de forma mais estratégica, olhando para projeções de longo prazo e novos canais de receita.
Hoje, Loisa é mais do que uma empresa de temperos, é uma marca que representa identidade cultural e responsabilidade com o consumidor. Mas nada disso seria possível sem o suporte de uma base financeira sólida, construída com disciplina, visão estratégica e decisões coerentes com o estágio do negócio.
Para os profissionais que atuam ou desejam atuar em Finanças Corporativas, a trajetória da Loisa mostra como fundadores que integram propósito e gestão financeira inteligente conseguem transformar negócios pequenos em operações robustas, com potencial de mercado e valor de mercado crescente.
