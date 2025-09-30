Negócios

Em 3 dias o negócio desses amigos lucrou US$130 mil e hoje chega a 7 dígitos: ‘A receita só cresceu’

Marca de temperos latinos criada por dois amigos alcança mercado nacional com gestão financeira estratégica

Loisa

Loisa

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15h19.

Com menos de US$ 20 mil investidos e uma operação limitada aos fins de semana, Scott Hattis e Kenneth Luna lançaram a Loisa, marca de temperos e alimentos latinos naturais. 

A proposta nasceu da indignação com o uso de corantes e aditivos artificiais em produtos tradicionais da culinária latina. Mas foi a combinação de visão financeira, inteligência de mercado e disciplina operacional que transformou o negócio em um verdadeiro case. 

Hoje, a Loisa registra cerca de US$ 15 milhões em vendas acumuladas e comercializa aproximadamente 75 mil unidades por mês nos EUA. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Começo simples, mas com foco em validar o produto

No início, Loisa era um projeto paralelo tocado fora do expediente e aos fins de semana. Hattis, que atuava com marketing de produtos em uma agência de branding, aproveitou sua experiência anterior para aplicar princípios de construção de marca desde o primeiro lote. 

A dupla desenvolveu os temperos em casa, com base nos próprios hábitos culinários, e lançou os primeiros produtos com menos de US$ 20 mil, bancados do próprio bolso.

A estratégia era testar o mercado com baixo risco e provar demanda antes de escalar. Os primeiros resultados vieram de forma modesta, mas com excelente recepção do público.

Uma virada inesperada e o salto de três dias

O ponto de virada aconteceu quando o CEO de uma grande marca de alimentos hispânicos fez declarações públicas controversas, gerando desaprovação na comunidade latina. Loisa, com seu posicionamento autêntico e compromisso com ingredientes reais, foi rapidamente vista como uma boa alternativa.

Em apenas três dias, as vendas saltaram para US$ 130 mil, superando todo o faturamento do ano anterior. Foi a validação definitiva para Hattis deixar a consultoria e mergulhar em tempo integral no negócio.

Essa mudança de patamar também exigiu decisões financeiras rápidas e estruturadas, com foco em garantir liquidez, escalabilidade e capacidade de entrega, como: 

  • Revisão de estoques
  • Replanejamento logístico 
  • Reforço no atendimento

Expansão com controle: da cozinha para o varejo nacional

Com a consolidação da marca, Loisa iniciou a entrada em varejistas físicos e marketplaces como a Amazon. Hoje, a empresa vende cerca de 75 mil unidades por mês e dobrou o crescimento na Amazon nos últimos seis meses. 

Segundo os fundadores, o foco agora está na distribuição estratégica, escolhendo cuidadosamente os parceiros e canais.

Infraestrutura e delegação: o impacto no ritmo de crescimento

Hattis reconhece que um dos maiores desafios foi demorar para delegar funções-chave, especialmente na área operacional. Por muito tempo, ele acumulou funções como controle de estoque, atendimento ao cliente e marketing, o que limitou a capacidade de crescimento.

"Investir em infraestrutura mais cedo, mesmo que com suporte parcial, teria acelerado nossa evolução"Scott Hattis, co-fundador da Loisa, marca de temperos e alimentos latinos naturais

Esse ajuste permitiu que ele e Luna passassem a atuar de forma mais estratégica, olhando para projeções de longo prazo e novos canais de receita.

Construir valor de marca e de mercado, ao mesmo tempo

Hoje, Loisa é mais do que uma empresa de temperos, é uma marca que representa identidade cultural e responsabilidade com o consumidor. Mas nada disso seria possível sem o suporte de uma base financeira sólida, construída com disciplina, visão estratégica e decisões coerentes com o estágio do negócio.

Para os profissionais que atuam ou desejam atuar em Finanças Corporativas, a trajetória da Loisa mostra como fundadores que integram propósito e gestão financeira inteligente conseguem transformar negócios pequenos em operações robustas, com potencial de mercado e valor de mercado crescente. 

