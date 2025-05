Como um refugiado e sua esposa construíram uma empresa multimilionária que superou as expectativas

Em meio ao caos de um campo de refugiados na Tailândia, após fugir do genocídio, Steve Yeng não imaginava que, décadas depois, estaria à frente de uma marca multimilionária no setor de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos.

Diagnosticado com poliomielite ainda bebê, Steve foi visto, desde cedo, como alguém de quem não se esperava muito.

Mas sua trajetória — ao lado da esposa, Brittany — transformou ceticismo em capital, e desconfiança em crescimento exponencial.

Criadores do Skrewball Peanut Butter Whiskey, o casal construiu uma marca reconhecida internacionalmente e se tornou referência em um mercado competitivo. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Enfrentando o ceticismo do mercado

A ideia de misturar manteiga de amendoim com uísque não apenas parecia excêntrica, mas comercialmente inviável. Consultores do setor desaconselharam o projeto.

"Todos riram" relembra Steve

A indústria não acreditava no potencial do produto, classificando-o como uma “novidade passageira”. O casal, porém, apostou na autenticidade da proposta e na resposta positiva do público local de Ocean Beach.

Eles modificaram a receita até encontrar uma fórmula que fosse estável nas prateleiras e ideal para coquetéis.

A embalagem refletia sua narrativa: uma ovelha negra liderando o rebanho. Era uma marca que quebrava padrões — e usava isso como diferencial competitivo.

O ano de 2019 consolidou a Skrewball no mercado local. Em 2020, a empresa atingiu distribuição nacional em tempo recorde, tornando-se a marca de uísque com preço acima de US$ 20 que mais rapidamente vendeu um milhão de caixas nos EUA.

