Esse é o principal erro de quem investe em publicidade online; veja se está cometendo

O mercado global de publicidade online deve movimentar cerca de US$ 870,85 bilhões até 2027, segundo dados da Entrepreneur Magazine. No entanto, apesar do volume expressivo de investimentos, a taxa média de conversão entre 18 grandes segmentos do e-commerce é de apenas 1,85%.

O contraste entre os dois números revela um ponto-chave, muitas vezes ignorado pelas campanhas: atrair audiência não é suficiente. Se o produto ou serviço não entrega valor real, nenhum esforço de marketing sustenta o crescimento da marca.

O marketing como amplificador — não como solução

Empresas frequentemente apostam em estratégias para aumentar o tráfego de seus sites e redes a fim de transformar visitantes em compradores. No entanto, muitas vezes ignoram o fator mais determinante para a fidelização: a experiência do cliente.

Não adianta ter um feed bonito ou criar campanhas bem segmentadas se a entrega final decepciona. É como um restaurante com uma decoração impecável e forte presença online, mas com um cardápio ou atendimento ruim. O resultado inevitável será avaliações ruins e perda de clientes.

Para especialistas, se o que sua empresa oferece não resolve de fato uma dor do consumidor, não cumpre o que promete, ou até cria uma nova dor de cabeça, a confiança se quebra — e nem a melhor estratégia de marketing consegue restaurar isso.

A experiência como base da reputação

Para construir uma marca sólida, o ideal é alinhar a performance do marketing com a qualidade do produto ou serviço. Quando o consumidor tem uma boa vivência com a empresa, isso naturalmente se reverte em mais avaliações positivas – o chamado "marketing orgânico" .

Por isso, o verdadeiro diferencial competitivo não está apenas na campanha publicitária, mas na capacidade de encarar os feedbacks como potenciais pontos de melhora. Ouvir o consumidor, interpretar seus comentários e ajustar a jornada de compra é parte essencial de uma estratégia centrada no cliente.

O marketing digital eficiente nasce do equilíbrio entre presença online, comunicação coerente e uma experiência consistente. Em vez de apenas gerar tráfego, o objetivo deve ser construir relações — e isso só acontece quando o produto entrega, de fato, o que promete.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber interpretar e aplicar o conteúdo das avaliações deixadas pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

