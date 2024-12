Como empreendedora catarinense conquistou 31 países ensinando os segredos do personal branding

O termo personal branding foi descrito pelo autor estadunidense Tom Peters em 1997. Poucos anos depois, em 2004, quando se formou em relações públicas, a catarinense Daniela Viek teve sua primeira cliente na área, uma professora, escritora e palestrante. “Caiu nas minhas mãos um livro chamado 'Seja o seu próprio relações públicas'. Acredito que já era um insight do que seria o futuro”, lembra.

Apesar de ter atuado também como relações públicas, Daniela direcionou sua carreira 100% ao personal branding, que trabalha a imagem, identidade e reputação do indivíduo. “Em um dado momento, percebi que a alavanca de um negócio são as pessoas. Se estão bem posicionadas, elas fazem as coisas acontecerem. Foi aí que direcionei minha carreira ao gerenciamento de marcas pessoais”, explica. Com essa ajuda, os profissionais têm mais clareza, influência, oportunidades, alinhamento de mensagem e posicionamento de mercado.

Uma empresa sem fronteiras

A YouBrand.Company, empresa da qual Daniela Viek é sócia-fundadora, está sediada em Itajaí (SC) e tem como lema que não há limites geográficos para quem tem um propósito claro. Entre os negócios oferecidos, há soluções para os mais variados públicos. Uma escola executiva internacional, de formação em personal branding, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) como pós-graduação e alunos em 13 países; software para diagnóstico de marca pessoal; um evento internacional, atualmente em sua oitava edição, que conecta profissionais da área, além de uma metodologia com franqueados pelo Brasil, Europa e África.

“Atendemos desde o profissional que está começando até multinacionais líderes globais em seus setores. Ajudamos o pequeno, o médio e o grande. Aquele que está sentindo a dor do crescimento ou o que precisa se reposicionar no mercado”, explica.

Resultados além dos números

Daniela Viek prefere medir sua atuação pelos alcance dos serviços, mas nunca pelo número de clientes. “Não contamos clientes, justamente por não tratá-los como números, quer sejam alunos, empresas ou outros profissionais. Contabilizamos de maneira ampla os países em que nossas soluções chegam”, explica.

Nos últimos anos, além dos 31 países alcançados, o faturamento segue na casa dos sete dígitos e resulta da atuação totalmente voltada ao personal branding. “O que mostra ao mercado internacional que é possível viver e crescer dentro desta área de maneira rentável e sustentável”, conta.

Raízes empreendedoras e visão de futuro

Nascida em Blumenau em uma família de empreendedores, Daniela teve o primeiro emprego aos 12 anos, em uma padaria. Estudou em escola pública e teve uma mãe que se esforçou muito para que ela terminasse os estudos. Ainda aos 16 anos, no ensino médio, se empolgou pelo empreendedorismo ao participar de uma feira do Sebrae sobre o assunto. “Logo ao sair desse evento, montei meu primeiro escritório de designer, ainda na adolescência”, conta.

Ao se formar na faculdade, já estava à frente do terceiro negócio. “Eu sempre tive uma carreira acadêmica e mercadológica muito alinhadas, ou seja, eu não só estudava ou trabalhava, sempre juntava as duas coisas”, conta.

Com quase 20 anos de carreira, Daniela Viek é autora, palestrante, mentora e professora convidada em cursos de pós-graduação dentro e fora do Brasil, além de comandar a YouBrand.Company.