O momento é de retração em toda a indústria automotiva, mas a BMW Motorrad, divisão de motocicletas da marca alemã, está elevando em 50% a capacidade de produção de sua fábrica em Manaus, diante do bom desempenho em um cenário de pandemia.

“O mercado de motos no Brasil é muito importante para a marca. Somos estratégicos para a matriz”, afirma Jefferson Dias, diretor da fábrica da BMW Motorrad em Manaus, em entrevista exclusiva à EXAME.



O mercado em que a montadora atua no Brasil acaba sendo “premium”, diante dos preços elevados dos produtos. As motos da BMW custam a partir de 27.500 reais e podem chegar a 198.750 reais.

No segmento acima de 500 cilindradas, a BMW registrou crescimento de 5,4% das vendas até outubro em relação ao mesmo período de 2019, enquanto o mercado caiu cerca de 8,8%. A marca emplacou 6.105 unidades, com participação de 21,8%, o que segundo Dias confere a liderança à montadora nessa fatia do mercado.

No segmento intermediário — entre 250 e 500 cilindradas — a BMW reportou crescimento, em outubro, de 59% na comparação anual, um recorde histórico no mês, com 394 unidades emplacadas.

O feito pode ser comemorado num momento em que a economia patina e as vendas totais de motos recuam 18,8% no acumulado até outubro, segundo a Abraciclo, associação que reúne as empresas do setor.

Por esse motivo, a montadora está elevando a capacidade da fábrica de Manaus, para 15.000 unidades (em um turno). Neste ano, a BMW deverá produzir cerca de 11.000 unidades. Na planta, são produzidos 9 modelos que cobrem 98% das vendas locais.

Para permitir esse aumento, Dias explica que a empresa fez alterações estruturais dentro da linha de produção, com a eliminação de gargalos importantes. A expansão da capacidade faz parte do programa de investimentos da companhia.

A unidade foi inaugurada em outubro de 2016 e já recebeu mais de 75 milhões de reais. Nos últimos dois anos, houve um aporte adicional de 14 milhões em novas tecnologias e infraestrutura, além da viabilidade de produção de novos modelos.

Destaque

Dias afirma que a BMW iniciou operação local de motos em meados de 2009 (através de parceiro local em Manaus) e, desde então, vem crescendo de forma significativa.

Hoje, com operação própria, a fábrica da BMW em Manaus é a única dedicada a motos, no grupo, fora da Alemanha. “Isso mostra a confiança da empresa no mercado brasileiro.”

Até 2019, o Brasil representava o sexto maior mercado para a matriz no segmento de motos. Em Manaus, a BMW trabalha com cerca de 60 fornecedores locais. “Temos trabalhado fortemente em eficiência para mitigar o aumento de custos, principalmente com a alta do dólar.”