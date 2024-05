Com vagas limitadas, EXAME promove imersão presencial sobre inteligência artificial em SP

Que a inteligência artificial vai transformar a maneira como o ser humano trabalha todo mundo já sabe – o que pode ser uma surpresa é a forma como isso deve acontecer.

Para a Universidade Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a transformação deverá ser através do aumento na produtividade dos trabalhadores. Pesquisadores das instituições confirmaram isso em um estudo recente.

Após um ano acompanhando os efeitos da IA nos colaboradores de uma grande empresa de softwares, eles chegaram a conclusões animadoras. Entre os profissionais acostumados com a rotina de trabalho, a eficiência aumentou em até 14%. Para os recém-contratados, que ainda estavam se familiarizando com as tarefas, o crescimento foi de 35%.

Para o especialista Miguel Lannes, estudos como esse corroboram a ideia de que a IA deve transformar o mundo dos negócios. “É uma espécie de novo computador”, diz ele, que é coordenador do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME.

“Quando os computadores surgiram, algumas empresas foram resistentes à novidade e é provável que muitas delas tenham ficado para trás. Não dá para imaginar um negócio que tenha sobrevivido nos últimos anos sem abraçar a inovação tecnológica.”

Imersão mostra como elevar a eficiência e escalar negócios com IA

Ciente da urgência em capacitar empresários, gestores e empreendedores para aplicar a inteligência artificial aos negócios, a EXAME apresenta a Imersão AI for Business.

Em formato presencial, em São Paulo, o evento acontece nos dias 8 e 9 de junho e promete mostrar como avançar um ano em dois dias na aplicação da IA aos negócios. Seu objetivo é que, após a imersão, os executivos possam aumentar a produtividade de seus funcionários e escalar seus negócios com a aplicação de IA.

Veja o que será aprendido ao longo da imersão.

Como resolver problemas com IA;

Caminhos para evitar erros de implementação da IA;

Aspectos jurídicos e éticos da IA;

Como fazer a análise de dados em grande escala;

Como escolher as melhores ferramentas de IA para o seu negócio.

Veja professores e convidados

Miguel Lannes Fernandes

Formado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é inventor, palestrante, executivo, escritor e professor com foco em IA e tecnologias emergentes. Miguel também é Chief Artificial Intelligence Officer na EXAME, coordenador do MBA em IA para Negócios da Faculdade EXAME, fundador da Inventos Digitais e atua como Tech Advisor em organizações nacionais e internacionais.

Pedro Daniel

Professor do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, Pedro atinge cerca de 10 milhões de pessoas por mês em suas redes sociais com conteúdos que ajudam a entender como usar a inteligência artificial na prática.

Paulo Boesso

Com 12 anos de experiência no mercado de serviços com foco em B2C, Paulo está diretamente envolvido em desenvolvimento de produtos, planejamento estratégico, inovação e jornada do cliente. Atualmente é Head de Growth Wine.com.

