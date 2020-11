Com prejuízo, Burger King avalia oferta de ações para acelerar digital

A BK Brasil comunicou nesta sexta-feira que avalia uma oferta pública primária de ações entre alternativas de captação de recursos para acelerar iniciativas de transformação digital e omnicanalidade.

Os recursos de uma eventual oferta também seriam usados para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes e remodelar os seus restaurantes existentes, afirmou a companhia em fato relevante.

“A efetiva realização da oferta está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações societárias necessárias e a condições favoráveis de mercado”, ressaltou.

As ações da companhia fecharam a quinta-feira a 10,41 reais. No ano, acumulam declínio de 41,25%, contra perda de 14,74% do índice Small Caps, do qual faz parte.

Na véspera, a BK Brasil, máster-franqueado da Burger King Corporation e Popeyes Louisiana Kitchen para o Brasil, reportou prejuízo de 105,9 milhões de reais para o terceiro trimestre de 2020, revertendo lucro de 5,4 milhões de reais um ano antes.

A receita operacional líquida caiu 27,8% ano a ano, para 522,3 milhões de reais entre julho e setembro.