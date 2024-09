La Niña, chuvas acima da média e onda de calor devem marcar o clima no Brasil em outubro

O clima no Brasil em outubro deve ser marcado por chuvas acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com chances do retorno gradual das chuvas para a parte central do País durante a segunda quinzena do mês. A previsão foi divulgada nesta segunda-feira, 30, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No caso do Mato Grosso, as atenções estarão voltadas para o andamento do plantio da soja, que atrasou no estado por causa da seca prolongada. Além disso, em Minas Gerais, as plantações de café devem ser beneficiadas pelas chuvas.

No sudoeste do Amazonas e do Pará, bem como no norte de Rondônia, a precipitação também será ligeiramente acima da média. Já em grande parte do Nordeste, norte de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, são previstas chuvas próximas e abaixo da média climatológica.

Previsão de pouca chuva no centro-norte do Brasil

De acordo com o Inmet, a previsão de pouca chuva para a região centro-norte do Brasil pode resultar em uma diminuição dos níveis de umidade no solo, especialmente no MATOPIBA, que inclui os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Por outro lado, o norte das regiões Centro-Oeste e Sudeste pode se beneficiar dessa condição, facilitando a finalização da colheita do algodão e do feijão da terceira safra.

As culturas de verão, como soja, milho e cana-de-açúcar, também podem ter vantagens em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, onde se espera um retorno gradual das chuvas.

Na Região Sul, a previsão de chuvas acima da média é promissora, pois deve favorecer o início do plantio e o desenvolvimento da safra 2024/2025.

Onda de calor em outubro

A previsão meteorológica aponta para temperaturas acima da média em grande parte do Brasil, consequência da redução das chuvas. Em regiões como Mato Grosso, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, as temperaturas médias podem ultrapassar os 28ºC, com a possibilidade de dias de calor intenso.

Em contrapartida, algumas áreas no leste de Pernambuco, Rio Grande do Norte, sudeste do Amazonas, sudoeste de São Paulo, sudeste do Paraná e centro de Santa Catarina devem registrar temperaturas próximas à média.

No Rio Grande do Sul e em partes específicas de Santa Catarina e Paraná, a previsão é de temperaturas abaixo da média — nas áreas de maior altitude das regiões Sul e Sudeste, os termômetros poderão marcar valores inferiores a 17ºC.

La Niña deve chegar em outubro

O fenômeno climático La Niña deve chegar em outubro, de acordo com a nova atualização do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC/NCEP).

Durante um evento de La Niña, a temperatura do Oceano Pacífico na região tropical fica abaixo da média, e esse resfriamento provoca uma série de efeitos climáticos, que incluem chuvas mais intensas na Ásia e condições mais secas em algumas áreas da América do Sul.

No Brasil, o fenômeno La Niña pode influenciar diretamente as principais culturas agrícolas, como soja, café e açúcar. Segundo previsões climáticas, o La Niña deverá impactar o país durante o verão de 2025, apresentando uma tendência de enfraquecimento a partir de fevereiro.

Para o período entre fevereiro e abril de 2025, a expectativa é que o fenômeno evolua para condições neutras, com alta probabilidade.

No Brasil, o foco está voltado para o Centro-Oeste e o Sul, regiões responsáveis por mais de 80% da produção de soja, com destaque para os estados de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.