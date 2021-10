Com minério em queda, lucro da Vale diminui no trimestre

O balanço financeiro da Vale do terceiro trimestre deste ano refletiu a queda do valor de minério de ferro, que no segundo trimestre do ano chegou a superar 200 dólares a tonelada — e garantiu fortes resultados à companhia. O preço médio de referência do minério de ferro foi de 162 a tonelada no terceiro trimestre, 19% abaixo do segundo, mas 27% acima do terceiro trimestre de 2020.

No terceiro trimeste, o lucro da mineradora caiu para 3,8 bilhões de dólares. No meses anteriores, ele tinha sido de 7,5 bilhões de dólares. A Vale reportou também um EBITDA ajustado de 7,1 bilhões de dólares. O valor é 4,1 bilhões de dólares inferior ao segundo trimestre.

Apesar da queda do lucro, a geração de caixa no trimestre atingiu 7,7 bilhões de dólares, 1,2 bilhões acima do segundo trimestre.

Na divulgação do balanço financeiro, a empresa também comunicou que fará um novo programa de recompra de até 200 milhões de ações, equivalente a 4,1% das ações atualmente em circulação da empresa.