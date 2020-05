Com máscaras e termômetros, parques da Disney devem reabrir em julho

A Disney anunciou nesta quarta-feira (27) que deve reabrir seus parques na Flórida na primeira quinzena de julho. A decisão foi informada quase três meses após o fechamento dos parques por conta da pandemia de coronavírus . Para reinauguração, a companhia pode usar máscaras e verificar a temperatura dos funcionários e visitantes.

A retomada das atividades foi aprovada pela força-tarefa do Condado de Orange para a recuperação econômica da região devido à pandemia de covid-19. Agora, a Disney aguarda ou avaliza o governo da Flórida.

Jim MacPhee, vice-presidente sênior de operações do Walt Disney World Resort, planeja abrir fases do Magic Kingdom e Animal Kingdom em 11 de julho, e do Epcot e do Hollywood Studios em 15 de julho.

A Disney World deve limitar a capacidade de visitantes, como ocorreu na reabertura em Xangai, na China, no dia 11 de maio.

O parque na China foi o primeiro a ser fechado por conta de pandemia e retornou suas atividades com um nível de capacidade normal de 80 mil pessoas. Apesar das restrições, os ingressos esgotaram-se rapidamente.

Prejuízo no primeiro trimestre

Com o fechamento de parques de diversões e outras operações em todo o mundo, uma companhia sentiu um impacto de 1,4 bilhão de dólares nos resultados do primeiro trimestre.

Um gigante de entretenimento disse que seus lucros caíram 91%, a 475 milhões de dólares no período terminado em 28 de março, em meio aos efeitos de pandemia e um forte investimento no streaming.

( Com informações da Reuters )